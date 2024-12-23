SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pipwise Dynamic Grid EA
Ben Hebblethwaite

Pipwise Dynamic Grid EA

Ben Hebblethwaite
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
546
Bénéfice trades:
431 (78.93%)
Perte trades:
115 (21.06%)
Meilleure transaction:
611.24 GBP
Pire transaction:
-830.53 GBP
Bénéfice brut:
9 477.11 GBP (108 452 pips)
Perte brute:
-8 223.03 GBP (313 179 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (213.25 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
993.38 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.91%
Charge de dépôt maximale:
4.07%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.19
Longs trades:
338 (61.90%)
Courts trades:
208 (38.10%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
2.30 GBP
Bénéfice moyen:
21.99 GBP
Perte moyenne:
-71.50 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-518.01 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 029.40 GBP (2)
Croissance mensuelle:
-0.52%
Prévision annuelle:
-6.30%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
1 053.30 GBP (10.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.78% (1 053.30 GBP)
Par fonds propres:
31.03% (1 237.84 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 546
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -204K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +611.24 GBP
Pire transaction: -831 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +213.25 GBP
Perte consécutive maximale: -518.01 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.29 × 24
ICMarketsSC-Live19
0.32 × 250
ICMarketsSC-Live26
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.37 × 518
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 266
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 429
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 4708
ICMarketsSC-Live24
0.45 × 397
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
Dukascopy-live-1
0.48 × 103
ICMarketsSC-Live11
0.49 × 1683
118 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.

Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.

We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.

Aucun avis
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.58% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 00:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.03 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 04:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 09:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pipwise Dynamic Grid EA
50 USD par mois
16%
0
0
USD
4K
GBP
39
60%
546
78%
99%
1.15
2.30
GBP
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.