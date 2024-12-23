- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
546
Bénéfice trades:
431 (78.93%)
Perte trades:
115 (21.06%)
Meilleure transaction:
611.24 GBP
Pire transaction:
-830.53 GBP
Bénéfice brut:
9 477.11 GBP (108 452 pips)
Perte brute:
-8 223.03 GBP (313 179 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (213.25 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
993.38 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.91%
Charge de dépôt maximale:
4.07%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.19
Longs trades:
338 (61.90%)
Courts trades:
208 (38.10%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
2.30 GBP
Bénéfice moyen:
21.99 GBP
Perte moyenne:
-71.50 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-518.01 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 029.40 GBP (2)
Croissance mensuelle:
-0.52%
Prévision annuelle:
-6.30%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
1 053.30 GBP (10.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.78% (1 053.30 GBP)
Par fonds propres:
31.03% (1 237.84 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|546
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-204K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +611.24 GBP
Pire transaction: -831 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +213.25 GBP
Perte consécutive maximale: -518.01 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.29 × 24
|
ICMarketsSC-Live19
|0.32 × 250
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.37 × 518
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 266
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 429
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 4708
|
ICMarketsSC-Live24
|0.45 × 397
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
Dukascopy-live-1
|0.48 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|0.49 × 1683
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.
Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.
We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.
Aucun avis
