シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Pipwise Dynamic Grid EA
Ben Hebblethwaite

Pipwise Dynamic Grid EA

Ben Hebblethwaite
レビュー0件
信頼性
54週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
940
利益トレード:
698 (74.25%)
損失トレード:
242 (25.74%)
ベストトレード:
611.24 GBP
最悪のトレード:
-830.53 GBP
総利益:
10 657.05 GBP (177 229 pips)
総損失:
-9 653.39 GBP (416 312 pips)
最大連続の勝ち:
50 (213.25 GBP)
最大連続利益:
993.38 GBP (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
4.22%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
0.95
長いトレード:
553 (58.83%)
短いトレード:
387 (41.17%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
1.07 GBP
平均利益:
15.27 GBP
平均損失:
-39.89 GBP
最大連続の負け:
5 (-518.01 GBP)
最大連続損失:
-1 029.40 GBP (2)
月間成長:
-24.55%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
1 053.30 GBP (51.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.06% (553.08 GBP)
エクイティによる:
32.06% (1 273.89 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 671
AUDJPY 93
NZDCAD 59
USDCHF 37
EURGBP 37
GBPNZD 14
EURCAD 8
GBPUSD 5
GBPAUD 4
EURAUD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 2
GBPCAD 2
NZDJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1.1K
AUDJPY 81
NZDCAD 22
USDCHF 26
EURGBP 28
GBPNZD 21
EURCAD 3
GBPUSD 10
GBPAUD 4
EURAUD 8
GBPJPY 0
AUDCAD 7
GBPCAD 5
NZDJPY 0
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -257K
AUDJPY 2.9K
NZDCAD 4.1K
USDCHF 368
EURGBP 2.5K
GBPNZD 4K
EURCAD 594
GBPUSD 1.1K
GBPAUD 669
EURAUD 1.2K
GBPJPY 22
AUDCAD 1K
GBPCAD 713
NZDJPY 40
AUDUSD 136
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +611.24 GBP
最悪のトレード: -831 GBP
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +213.25 GBP
最大連続損失: -518.01 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live15
0.29 × 14
Pepperstone-Edge01
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 682
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1218
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 723
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 768
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9305
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3650
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.72 × 18
FusionMarkets-Demo
0.74 × 4125
ICMarkets-Live15
0.75 × 52
146 より多く...
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.

Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.

We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.

レビューなし
