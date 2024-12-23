SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Pipwise Dynamic Grid EA
Ben Hebblethwaite

Pipwise Dynamic Grid EA

Ben Hebblethwaite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
54 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
940
Gewinntrades:
698 (74.25%)
Verlusttrades:
242 (25.74%)
Bester Trade:
611.24 GBP
Schlechtester Trade:
-830.53 GBP
Bruttoprofit:
10 657.05 GBP (177 229 pips)
Bruttoverlust:
-9 653.39 GBP (416 312 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (213.25 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
993.38 GBP (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
98.91%
Max deposit load:
4.22%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
0.95
Long-Positionen:
553 (58.83%)
Short-Positionen:
387 (41.17%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 GBP
Durchschnittlicher Profit:
15.27 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-39.89 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-518.01 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 029.40 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
-24.55%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
1 053.30 GBP (51.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.06% (553.08 GBP)
Kapital:
32.06% (1 273.89 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 671
AUDJPY 93
NZDCAD 59
USDCHF 37
EURGBP 37
GBPNZD 14
EURCAD 8
GBPUSD 5
GBPAUD 4
EURAUD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 2
GBPCAD 2
NZDJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
AUDJPY 81
NZDCAD 22
USDCHF 26
EURGBP 28
GBPNZD 21
EURCAD 3
GBPUSD 10
GBPAUD 4
EURAUD 8
GBPJPY 0
AUDCAD 7
GBPCAD 5
NZDJPY 0
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -257K
AUDJPY 2.9K
NZDCAD 4.1K
USDCHF 368
EURGBP 2.5K
GBPNZD 4K
EURCAD 594
GBPUSD 1.1K
GBPAUD 669
EURAUD 1.2K
GBPJPY 22
AUDCAD 1K
GBPCAD 713
NZDJPY 40
AUDUSD 136
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +611.24 GBP
Schlechtester Trade: -831 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +213.25 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -518.01 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live15
0.29 × 14
Pepperstone-Edge01
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 682
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1218
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 723
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 768
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9305
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3650
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.72 × 18
FusionMarkets-Demo
0.74 × 4125
ICMarkets-Live15
0.75 × 52
noch 146 ...
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.

Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.

We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.

Keine Bewertungen
