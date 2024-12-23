리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 E8Funding-Demo 0.00 × 1 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live18 0.22 × 9 ICMarketsEU-Live18 0.28 × 32 ICMarketsSC-Live15 0.29 × 14 Pepperstone-Edge01 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live19 0.40 × 682 ICMarketsSC-Live05 0.43 × 37 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 ICMarketsSC-Live08 0.46 × 1218 ICMarketsSC-Live12 0.46 × 723 ICMarketsSC-Live23 0.49 × 768 ICMarketsSC-Live31 0.50 × 9305 ICMarketsSC-Live11 0.52 × 3650 ICMarketsSC-Live09 0.65 × 138 Exness-Real17 0.70 × 20 ICMarketsSC-Live27 0.72 × 18 FusionMarkets-Demo 0.74 × 4125 ICMarkets-Live15 0.75 × 52 146 더...