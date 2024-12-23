시그널섹션
Ben Hebblethwaite

Pipwise Dynamic Grid EA

Ben Hebblethwaite
0 리뷰
안정성
54
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 68%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
946
이익 거래:
701 (74.10%)
손실 거래:
245 (25.90%)
최고의 거래:
611.24 GBP
최악의 거래:
-830.53 GBP
총 수익:
10 662.64 GBP (177 951 pips)
총 손실:
-10 038.59 GBP (422 203 pips)
연속 최대 이익:
50 (213.25 GBP)
연속 최대 이익:
993.38 GBP (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
98.91%
최대 입금량:
4.22%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
0.44
롱(주식매수):
556 (58.77%)
숏(주식차입매도):
390 (41.23%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.66 GBP
평균 이익:
15.21 GBP
평균 손실:
-40.97 GBP
연속 최대 손실:
5 (-518.01 GBP)
연속 최대 손실:
-1 029.40 GBP (2)
월별 성장률:
-63.22%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
74%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
1 407.42 GBP (69.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.06% (553.08 GBP)
자본금별:
32.06% (1 273.89 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 674
AUDJPY 93
NZDCAD 60
EURGBP 39
USDCHF 37
GBPNZD 14
EURCAD 8
GBPUSD 5
GBPAUD 4
EURAUD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 2
GBPCAD 2
NZDJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 581
AUDJPY 81
NZDCAD 25
EURGBP 33
USDCHF 26
GBPNZD 21
EURCAD 3
GBPUSD 10
GBPAUD 4
EURAUD 8
GBPJPY 0
AUDCAD 7
GBPCAD 5
NZDJPY 0
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -263K
AUDJPY 2.9K
NZDCAD 4.4K
EURGBP 2.9K
USDCHF 368
GBPNZD 4K
EURCAD 594
GBPUSD 1.1K
GBPAUD 669
EURAUD 1.2K
GBPJPY 22
AUDCAD 1K
GBPCAD 713
NZDJPY 40
AUDUSD 136
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +611.24 GBP
최악의 거래: -831 GBP
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +213.25 GBP
연속 최대 손실: -518.01 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live15
0.29 × 14
Pepperstone-Edge01
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 682
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1218
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 723
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 768
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9305
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3650
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.72 × 18
FusionMarkets-Demo
0.74 × 4125
ICMarkets-Live15
0.75 × 52
146 더...
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.

Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.

We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.

리뷰 없음
2026.01.06 10:23
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.22% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
2025.11.05 14:17
2025.11.05 11:07
2025.11.05 10:07
2025.11.05 00:38
2025.11.04 20:28
2025.11.04 19:19
2025.11.04 17:19
2025.11.04 16:10
2025.11.04 15:10
2025.11.04 13:10
2025.11.04 12:10
2025.11.04 05:50
2025.10.31 12:08
2025.10.31 09:58
2025.10.31 07:48
2025.10.31 01:27
2025.10.30 12:47
2025.10.30 09:38
복제

