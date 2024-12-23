- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
946
이익 거래:
701 (74.10%)
손실 거래:
245 (25.90%)
최고의 거래:
611.24 GBP
최악의 거래:
-830.53 GBP
총 수익:
10 662.64 GBP (177 951 pips)
총 손실:
-10 038.59 GBP (422 203 pips)
연속 최대 이익:
50 (213.25 GBP)
연속 최대 이익:
993.38 GBP (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
98.91%
최대 입금량:
4.22%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
0.44
롱(주식매수):
556 (58.77%)
숏(주식차입매도):
390 (41.23%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.66 GBP
평균 이익:
15.21 GBP
평균 손실:
-40.97 GBP
연속 최대 손실:
5 (-518.01 GBP)
연속 최대 손실:
-1 029.40 GBP (2)
월별 성장률:
-63.22%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
74%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
1 407.42 GBP (69.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.06% (553.08 GBP)
자본금별:
32.06% (1 273.89 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|674
|AUDJPY
|93
|NZDCAD
|60
|EURGBP
|39
|USDCHF
|37
|GBPNZD
|14
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|581
|AUDJPY
|81
|NZDCAD
|25
|EURGBP
|33
|USDCHF
|26
|GBPNZD
|21
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|10
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|0
|AUDCAD
|7
|GBPCAD
|5
|NZDJPY
|0
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-263K
|AUDJPY
|2.9K
|NZDCAD
|4.4K
|EURGBP
|2.9K
|USDCHF
|368
|GBPNZD
|4K
|EURCAD
|594
|GBPUSD
|1.1K
|GBPAUD
|669
|EURAUD
|1.2K
|GBPJPY
|22
|AUDCAD
|1K
|GBPCAD
|713
|NZDJPY
|40
|AUDUSD
|136
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +611.24 GBP
최악의 거래: -831 GBP
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +213.25 GBP
연속 최대 손실: -518.01 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live15
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 682
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 37
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 1218
|
ICMarketsSC-Live12
|0.46 × 723
|
ICMarketsSC-Live23
|0.49 × 768
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9305
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3650
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live27
|0.72 × 18
|
FusionMarkets-Demo
|0.74 × 4125
|
ICMarkets-Live15
|0.75 × 52
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.
Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.
We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
68%
0
0
USD
USD
3.4K
GBP
GBP
54
74%
946
74%
99%
1.06
0.66
GBP
GBP
87%
1:500