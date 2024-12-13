- Büyüme
İşlemler:
527
Kârla kapanan işlemler:
349 (66.22%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (33.78%)
En iyi işlem:
310.56 USD
En kötü işlem:
-92.13 USD
Brüt kâr:
2 254.26 USD (70 416 pips)
Brüt zarar:
-1 746.14 USD (87 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (17.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
449.55 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
90.35%
Maks. mevduat yükü:
12.62%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
249 (47.25%)
Satış işlemleri:
278 (52.75%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
6.46 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-572.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-572.24 USD (14)
Aylık büyüme:
-26.69%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
664.51 USD (18.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.87% (664.51 USD)
Varlığa göre:
31.80% (737.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|257
|AUDCAD+
|127
|CADCHF+
|73
|EURGBP+
|37
|GBPCHF+
|33
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD+
|-382
|AUDCAD+
|306
|CADCHF+
|302
|EURGBP+
|174
|GBPCHF+
|107
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD+
|-17K
|AUDCAD+
|-1.9K
|CADCHF+
|1.5K
|EURGBP+
|651
|GBPCHF+
|-160
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +310.56 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +17.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -572.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Semi-auto review every week
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
42
100%
527
66%
90%
1.29
0.96
USD
USD
32%
1:500