Patrick Ku

Semiauto Weekly 1

Patrick Ku
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
527
Bénéfice trades:
349 (66.22%)
Perte trades:
178 (33.78%)
Meilleure transaction:
310.56 USD
Pire transaction:
-92.13 USD
Bénéfice brut:
2 254.26 USD (70 416 pips)
Perte brute:
-1 746.14 USD (87 382 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (17.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
449.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
90.35%
Charge de dépôt maximale:
12.62%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
249 (47.25%)
Courts trades:
278 (52.75%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
6.46 USD
Perte moyenne:
-9.81 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-572.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-572.24 USD (14)
Croissance mensuelle:
-26.69%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
664.51 USD (18.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.87% (664.51 USD)
Par fonds propres:
31.80% (737.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD+ 257
AUDCAD+ 127
CADCHF+ 73
EURGBP+ 37
GBPCHF+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD+ -382
AUDCAD+ 306
CADCHF+ 302
EURGBP+ 174
GBPCHF+ 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD+ -17K
AUDCAD+ -1.9K
CADCHF+ 1.5K
EURGBP+ 651
GBPCHF+ -160
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +310.56 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +17.23 USD
Perte consécutive maximale: -572.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Semi-auto review every week
Aucun avis
2025.09.24 02:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.04% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.13 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
