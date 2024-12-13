- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
682
Прибыльных трейдов:
475 (69.64%)
Убыточных трейдов:
207 (30.35%)
Лучший трейд:
310.56 USD
Худший трейд:
-92.13 USD
Общая прибыль:
2 562.44 USD (96 124 pips)
Общий убыток:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (33.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
449.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
91.35%
Макс. загрузка депозита:
12.62%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
319 (46.77%)
Коротких трейдов:
363 (53.23%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
5.39 USD
Средний убыток:
-9.45 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-572.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-572.24 USD (14)
Прирост в месяц:
2.76%
Годовой прогноз:
33.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
686.53 USD (19.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.77% (686.53 USD)
По эквити:
31.80% (737.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|351
|AUDCAD+
|129
|CADCHF+
|75
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|36
|EURNZD+
|4
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|3
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|2
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD+
|-355
|AUDCAD+
|308
|CADCHF+
|307
|EURGBP+
|180
|GBPCHF+
|109
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|2
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|3
|AUDCHF+
|4
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|3
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|2
|CADJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD+
|-19K
|AUDCAD+
|-1.6K
|CADCHF+
|1.6K
|EURGBP+
|968
|GBPCHF+
|-73
|EURNZD+
|605
|GBPCAD+
|605
|USDJPY+
|642
|AUDUSD+
|452
|EURAUD+
|454
|GBPNZD+
|457
|GBPAUD+
|459
|EURCAD+
|441
|CHFJPY+
|447
|USDCAD+
|298
|GBPJPY+
|302
|USDCHF+
|305
|NZDCAD+
|304
|EURCHF+
|181
|AUDCHF+
|297
|AUDJPY+
|303
|NZDJPY+
|303
|NZDUSD+
|298
|EURUSD+
|156
|NZDCHF+
|147
|CADJPY+
|150
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +310.56 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +33.12 USD
Макс. убыток в серии: -572.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageFX-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Semi-auto review every week
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
55
100%
682
69%
91%
1.30
0.89
USD
USD
32%
1:500