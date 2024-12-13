SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Semiauto Weekly 1
Patrick Ku

Semiauto Weekly 1

Patrick Ku
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 21%
VantageFX-Live 11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
683
Negociações com lucro:
476 (69.69%)
Negociações com perda:
207 (30.31%)
Melhor negociação:
310.56 USD
Pior negociação:
-92.13 USD
Lucro bruto:
2 563.28 USD (96 267 pips)
Perda bruta:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (33.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
449.55 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.35%
Depósito máximo carregado:
12.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
320 (46.85%)
Negociações curtas:
363 (53.15%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
0.89 USD
Lucro médio:
5.39 USD
Perda média:
-9.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-572.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-572.24 USD (14)
Crescimento mensal:
2.79%
Previsão anual:
33.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
686.53 USD (19.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.77% (686.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.80% (737.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD+ 352
AUDCAD+ 129
CADCHF+ 75
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 36
EURNZD+ 4
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 3
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 3
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 2
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 1
CADJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD+ -354
AUDCAD+ 308
CADCHF+ 307
EURGBP+ 180
GBPCHF+ 109
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 4
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 2
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 3
AUDCHF+ 4
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 3
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 2
CADJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD+ -19K
AUDCAD+ -1.6K
CADCHF+ 1.6K
EURGBP+ 968
GBPCHF+ -73
EURNZD+ 605
GBPCAD+ 605
USDJPY+ 642
AUDUSD+ 452
EURAUD+ 454
GBPNZD+ 457
GBPAUD+ 459
EURCAD+ 441
CHFJPY+ 447
USDCAD+ 298
GBPJPY+ 302
USDCHF+ 305
NZDCAD+ 304
EURCHF+ 181
AUDCHF+ 297
AUDJPY+ 303
NZDJPY+ 303
NZDUSD+ 298
EURUSD+ 156
NZDCHF+ 147
CADJPY+ 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +310.56 USD
Pior negociação: -92 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +33.96 USD
Máxima perda consecutiva: -572.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageFX-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Semi-auto review every week
Sem comentários
2025.09.24 02:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.04% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.13 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Semiauto Weekly 1
30 USD por mês
21%
0
0
USD
2.6K
USD
55
100%
683
69%
91%
1.31
0.89
USD
32%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.