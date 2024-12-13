- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
683
Negociações com lucro:
476 (69.69%)
Negociações com perda:
207 (30.31%)
Melhor negociação:
310.56 USD
Pior negociação:
-92.13 USD
Lucro bruto:
2 563.28 USD (96 267 pips)
Perda bruta:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (33.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
449.55 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.35%
Depósito máximo carregado:
12.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
320 (46.85%)
Negociações curtas:
363 (53.15%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
0.89 USD
Lucro médio:
5.39 USD
Perda média:
-9.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-572.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-572.24 USD (14)
Crescimento mensal:
2.79%
Previsão anual:
33.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
686.53 USD (19.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.77% (686.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.80% (737.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|352
|AUDCAD+
|129
|CADCHF+
|75
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|36
|EURNZD+
|4
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|3
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|2
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD+
|-354
|AUDCAD+
|308
|CADCHF+
|307
|EURGBP+
|180
|GBPCHF+
|109
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|2
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|3
|AUDCHF+
|4
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|3
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|2
|CADJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD+
|-19K
|AUDCAD+
|-1.6K
|CADCHF+
|1.6K
|EURGBP+
|968
|GBPCHF+
|-73
|EURNZD+
|605
|GBPCAD+
|605
|USDJPY+
|642
|AUDUSD+
|452
|EURAUD+
|454
|GBPNZD+
|457
|GBPAUD+
|459
|EURCAD+
|441
|CHFJPY+
|447
|USDCAD+
|298
|GBPJPY+
|302
|USDCHF+
|305
|NZDCAD+
|304
|EURCHF+
|181
|AUDCHF+
|297
|AUDJPY+
|303
|NZDJPY+
|303
|NZDUSD+
|298
|EURUSD+
|156
|NZDCHF+
|147
|CADJPY+
|150
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +310.56 USD
Pior negociação: -92 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +33.96 USD
Máxima perda consecutiva: -572.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageFX-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Semi-auto review every week
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
55
100%
683
69%
91%
1.31
0.89
USD
USD
32%
1:500