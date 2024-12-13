- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
681
Profit Trades:
474 (69.60%)
Loss Trades:
207 (30.40%)
Best trade:
310.56 USD
Worst trade:
-92.13 USD
Gross Profit:
2 560.57 USD (95 976 pips)
Gross Loss:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Maximum consecutive wins:
29 (31.25 USD)
Maximal consecutive profit:
449.55 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
91.35%
Max deposit load:
12.62%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.88
Long Trades:
318 (46.70%)
Short Trades:
363 (53.30%)
Profit Factor:
1.31
Expected Payoff:
0.89 USD
Average Profit:
5.40 USD
Average Loss:
-9.45 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-572.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-572.24 USD (14)
Monthly growth:
2.69%
Annual Forecast:
32.61%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
686.53 USD (19.22%)
Relative drawdown:
By Balance:
27.77% (686.53 USD)
By Equity:
31.80% (737.30 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|351
|AUDCAD+
|129
|CADCHF+
|75
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|36
|EURNZD+
|4
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|3
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|2
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|1
|AUDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD+
|-355
|AUDCAD+
|308
|CADCHF+
|307
|EURGBP+
|180
|GBPCHF+
|109
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|2
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|3
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|3
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|CADJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD+
|-19K
|AUDCAD+
|-1.6K
|CADCHF+
|1.6K
|EURGBP+
|968
|GBPCHF+
|-73
|EURNZD+
|605
|GBPCAD+
|605
|USDJPY+
|642
|AUDUSD+
|452
|EURAUD+
|454
|GBPNZD+
|457
|GBPAUD+
|459
|EURCAD+
|441
|CHFJPY+
|447
|USDCAD+
|298
|GBPJPY+
|302
|USDCHF+
|305
|NZDCAD+
|304
|EURCHF+
|181
|AUDJPY+
|303
|NZDJPY+
|303
|NZDUSD+
|298
|EURUSD+
|156
|NZDCHF+
|147
|AUDCHF+
|149
|CADJPY+
|150
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +310.56 USD
Worst trade: -92 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +31.25 USD
Maximal consecutive loss: -572.24 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageFX-Live 11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Semi-auto review every week
No reviews
