Patrick Ku

Semiauto Weekly 1

Patrick Ku
0 reviews
Reliability
55 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 21%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
681
Profit Trades:
474 (69.60%)
Loss Trades:
207 (30.40%)
Best trade:
310.56 USD
Worst trade:
-92.13 USD
Gross Profit:
2 560.57 USD (95 976 pips)
Gross Loss:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Maximum consecutive wins:
29 (31.25 USD)
Maximal consecutive profit:
449.55 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
91.35%
Max deposit load:
12.62%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.88
Long Trades:
318 (46.70%)
Short Trades:
363 (53.30%)
Profit Factor:
1.31
Expected Payoff:
0.89 USD
Average Profit:
5.40 USD
Average Loss:
-9.45 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-572.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-572.24 USD (14)
Monthly growth:
2.69%
Annual Forecast:
32.61%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
686.53 USD (19.22%)
Relative drawdown:
By Balance:
27.77% (686.53 USD)
By Equity:
31.80% (737.30 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDNZD+ 351
AUDCAD+ 129
CADCHF+ 75
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 36
EURNZD+ 4
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 3
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 3
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 2
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 2
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 1
AUDCHF+ 1
CADJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD+ -355
AUDCAD+ 308
CADCHF+ 307
EURGBP+ 180
GBPCHF+ 109
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 4
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 2
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 3
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 3
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 2
AUDCHF+ 2
CADJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD+ -19K
AUDCAD+ -1.6K
CADCHF+ 1.6K
EURGBP+ 968
GBPCHF+ -73
EURNZD+ 605
GBPCAD+ 605
USDJPY+ 642
AUDUSD+ 452
EURAUD+ 454
GBPNZD+ 457
GBPAUD+ 459
EURCAD+ 441
CHFJPY+ 447
USDCAD+ 298
GBPJPY+ 302
USDCHF+ 305
NZDCAD+ 304
EURCHF+ 181
AUDJPY+ 303
NZDJPY+ 303
NZDUSD+ 298
EURUSD+ 156
NZDCHF+ 147
AUDCHF+ 149
CADJPY+ 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +310.56 USD
Worst trade: -92 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +31.25 USD
Maximal consecutive loss: -572.24 USD

No data

Semi-auto review every week
No reviews
2025.09.24 02:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.04% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.13 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
