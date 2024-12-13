- 자본
- 축소
트레이드:
706
이익 거래:
497 (70.39%)
손실 거래:
209 (29.60%)
최고의 거래:
310.56 USD
최악의 거래:
-92.13 USD
총 수익:
2 617.12 USD (99 918 pips)
총 손실:
-1 967.94 USD (108 433 pips)
연속 최대 이익:
42 (48.03 USD)
연속 최대 이익:
449.55 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
91.35%
최대 입금량:
12.62%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.95
롱(주식매수):
330 (46.74%)
숏(주식차입매도):
376 (53.26%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
0.92 USD
평균 이익:
5.27 USD
평균 손실:
-9.42 USD
연속 최대 손실:
14 (-572.24 USD)
연속 최대 손실:
-572.24 USD (14)
월별 성장률:
3.79%
연간 예측:
45.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
686.53 USD (19.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.77% (686.53 USD)
자본금별:
31.80% (737.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|352
|AUDCAD+
|129
|CADCHF+
|77
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|37
|EURNZD+
|6
|GBPCAD+
|5
|CHFJPY+
|5
|AUDUSD+
|4
|EURUSD+
|4
|GBPAUD+
|4
|EURCAD+
|4
|USDCHF+
|4
|USDJPY+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|3
|USDCAD+
|3
|GBPJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|EURCHF+
|3
|NZDJPY+
|3
|NZDUSD+
|3
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|CADJPY+
|2
|NZDCHF+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD+
|-354
|AUDCAD+
|308
|CADCHF+
|311
|EURGBP+
|180
|GBPCHF+
|111
|EURNZD+
|5
|GBPCAD+
|5
|CHFJPY+
|5
|AUDUSD+
|6
|EURUSD+
|15
|GBPAUD+
|4
|EURCAD+
|4
|USDCHF+
|11
|USDJPY+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|2
|USDCAD+
|3
|GBPJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|EURCHF+
|5
|NZDJPY+
|3
|NZDUSD+
|4
|AUDCHF+
|4
|AUDJPY+
|2
|CADJPY+
|1
|NZDCHF+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD+
|-19K
|AUDCAD+
|-1.6K
|CADCHF+
|1.9K
|EURGBP+
|968
|GBPCHF+
|77
|EURNZD+
|906
|GBPCAD+
|755
|CHFJPY+
|752
|AUDUSD+
|603
|EURUSD+
|-286
|GBPAUD+
|609
|EURCAD+
|592
|USDCHF+
|367
|USDJPY+
|642
|EURAUD+
|454
|GBPNZD+
|457
|USDCAD+
|448
|GBPJPY+
|464
|NZDCAD+
|452
|EURCHF+
|332
|NZDJPY+
|453
|NZDUSD+
|449
|AUDCHF+
|297
|AUDJPY+
|303
|CADJPY+
|302
|NZDCHF+
|147
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageFX-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
23%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
57
100%
706
70%
91%
1.32
0.92
USD
USD
32%
1:500