Patrick Ku

Semiauto Weekly 1

Patrick Ku
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 21%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
683
Transacciones Rentables:
476 (69.69%)
Transacciones Irrentables:
207 (30.31%)
Mejor transacción:
310.56 USD
Peor transacción:
-92.13 USD
Beneficio Bruto:
2 563.28 USD (96 267 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (33.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
449.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
91.35%
Carga máxima del depósito:
12.62%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
320 (46.85%)
Transacciones Cortas:
363 (53.15%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
0.89 USD
Beneficio medio:
5.39 USD
Pérdidas medias:
-9.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-572.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-572.24 USD (14)
Crecimiento al mes:
2.79%
Pronóstico anual:
33.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
686.53 USD (19.22%)
Reducción relativa:
De balance:
27.77% (686.53 USD)
De fondos:
31.80% (737.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD+ 352
AUDCAD+ 129
CADCHF+ 75
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 36
EURNZD+ 4
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 3
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 3
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 2
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 1
CADJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD+ -354
AUDCAD+ 308
CADCHF+ 307
EURGBP+ 180
GBPCHF+ 109
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 4
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 2
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 3
AUDCHF+ 4
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 3
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 2
CADJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD+ -19K
AUDCAD+ -1.6K
CADCHF+ 1.6K
EURGBP+ 968
GBPCHF+ -73
EURNZD+ 605
GBPCAD+ 605
USDJPY+ 642
AUDUSD+ 452
EURAUD+ 454
GBPNZD+ 457
GBPAUD+ 459
EURCAD+ 441
CHFJPY+ 447
USDCAD+ 298
GBPJPY+ 302
USDCHF+ 305
NZDCAD+ 304
EURCHF+ 181
AUDCHF+ 297
AUDJPY+ 303
NZDJPY+ 303
NZDUSD+ 298
EURUSD+ 156
NZDCHF+ 147
CADJPY+ 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +310.56 USD
Peor transacción: -92 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +33.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -572.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageFX-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Semi-auto review every week
No hay comentarios
2025.09.24 02:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.04% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.13 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Semiauto Weekly 1
30 USD al mes
21%
0
0
USD
2.6K
USD
55
100%
683
69%
91%
1.31
0.89
USD
32%
1:500
