Total de Trades:
683
Transacciones Rentables:
476 (69.69%)
Transacciones Irrentables:
207 (30.31%)
Mejor transacción:
310.56 USD
Peor transacción:
-92.13 USD
Beneficio Bruto:
2 563.28 USD (96 267 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (33.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
449.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
91.35%
Carga máxima del depósito:
12.62%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
320 (46.85%)
Transacciones Cortas:
363 (53.15%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
0.89 USD
Beneficio medio:
5.39 USD
Pérdidas medias:
-9.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-572.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-572.24 USD (14)
Crecimiento al mes:
2.79%
Pronóstico anual:
33.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
686.53 USD (19.22%)
Reducción relativa:
De balance:
27.77% (686.53 USD)
De fondos:
31.80% (737.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|352
|AUDCAD+
|129
|CADCHF+
|75
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|36
|EURNZD+
|4
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|3
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|2
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD+
|-354
|AUDCAD+
|308
|CADCHF+
|307
|EURGBP+
|180
|GBPCHF+
|109
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|2
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|3
|AUDCHF+
|4
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|3
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|2
|CADJPY+
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD+
|-19K
|AUDCAD+
|-1.6K
|CADCHF+
|1.6K
|EURGBP+
|968
|GBPCHF+
|-73
|EURNZD+
|605
|GBPCAD+
|605
|USDJPY+
|642
|AUDUSD+
|452
|EURAUD+
|454
|GBPNZD+
|457
|GBPAUD+
|459
|EURCAD+
|441
|CHFJPY+
|447
|USDCAD+
|298
|GBPJPY+
|302
|USDCHF+
|305
|NZDCAD+
|304
|EURCHF+
|181
|AUDCHF+
|297
|AUDJPY+
|303
|NZDJPY+
|303
|NZDUSD+
|298
|EURUSD+
|156
|NZDCHF+
|147
|CADJPY+
|150
Mejor transacción: +310.56 USD
Peor transacción: -92 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +33.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -572.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageFX-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Semi-auto review every week
No hay comentarios
