- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
683
利益トレード:
476 (69.69%)
損失トレード:
207 (30.31%)
ベストトレード:
310.56 USD
最悪のトレード:
-92.13 USD
総利益:
2 563.28 USD (96 267 pips)
総損失:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
最大連続の勝ち:
31 (33.96 USD)
最大連続利益:
449.55 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.35%
最大入金額:
12.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
320 (46.85%)
短いトレード:
363 (53.15%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
5.39 USD
平均損失:
-9.45 USD
最大連続の負け:
14 (-572.24 USD)
最大連続損失:
-572.24 USD (14)
月間成長:
2.79%
年間予想:
33.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
686.53 USD (19.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.77% (686.53 USD)
エクイティによる:
31.80% (737.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|352
|AUDCAD+
|129
|CADCHF+
|75
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|36
|EURNZD+
|4
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|3
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|2
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD+
|-354
|AUDCAD+
|308
|CADCHF+
|307
|EURGBP+
|180
|GBPCHF+
|109
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|2
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|3
|AUDCHF+
|4
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|3
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|2
|CADJPY+
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD+
|-19K
|AUDCAD+
|-1.6K
|CADCHF+
|1.6K
|EURGBP+
|968
|GBPCHF+
|-73
|EURNZD+
|605
|GBPCAD+
|605
|USDJPY+
|642
|AUDUSD+
|452
|EURAUD+
|454
|GBPNZD+
|457
|GBPAUD+
|459
|EURCAD+
|441
|CHFJPY+
|447
|USDCAD+
|298
|GBPJPY+
|302
|USDCHF+
|305
|NZDCAD+
|304
|EURCHF+
|181
|AUDCHF+
|297
|AUDJPY+
|303
|NZDJPY+
|303
|NZDUSD+
|298
|EURUSD+
|156
|NZDCHF+
|147
|CADJPY+
|150
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +310.56 USD
最悪のトレード: -92 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +33.96 USD
最大連続損失: -572.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageFX-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Semi-auto review every week
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
55
100%
683
69%
91%
1.31
0.89
USD
USD
32%
1:500