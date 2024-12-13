シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Semiauto Weekly 1
Patrick Ku

Semiauto Weekly 1

Patrick Ku
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 21%
VantageFX-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
683
利益トレード:
476 (69.69%)
損失トレード:
207 (30.31%)
ベストトレード:
310.56 USD
最悪のトレード:
-92.13 USD
総利益:
2 563.28 USD (96 267 pips)
総損失:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
最大連続の勝ち:
31 (33.96 USD)
最大連続利益:
449.55 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.35%
最大入金額:
12.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
320 (46.85%)
短いトレード:
363 (53.15%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
5.39 USD
平均損失:
-9.45 USD
最大連続の負け:
14 (-572.24 USD)
最大連続損失:
-572.24 USD (14)
月間成長:
2.79%
年間予想:
33.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
686.53 USD (19.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.77% (686.53 USD)
エクイティによる:
31.80% (737.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD+ 352
AUDCAD+ 129
CADCHF+ 75
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 36
EURNZD+ 4
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 3
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 3
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 2
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 1
CADJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD+ -354
AUDCAD+ 308
CADCHF+ 307
EURGBP+ 180
GBPCHF+ 109
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 4
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 2
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 3
AUDCHF+ 4
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 3
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 2
CADJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD+ -19K
AUDCAD+ -1.6K
CADCHF+ 1.6K
EURGBP+ 968
GBPCHF+ -73
EURNZD+ 605
GBPCAD+ 605
USDJPY+ 642
AUDUSD+ 452
EURAUD+ 454
GBPNZD+ 457
GBPAUD+ 459
EURCAD+ 441
CHFJPY+ 447
USDCAD+ 298
GBPJPY+ 302
USDCHF+ 305
NZDCAD+ 304
EURCHF+ 181
AUDCHF+ 297
AUDJPY+ 303
NZDJPY+ 303
NZDUSD+ 298
EURUSD+ 156
NZDCHF+ 147
CADJPY+ 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +310.56 USD
最悪のトレード: -92 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +33.96 USD
最大連続損失: -572.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageFX-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Semi-auto review every week
レビューなし
2025.09.24 02:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.04% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.13 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
