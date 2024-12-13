信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Semiauto Weekly 1
Patrick Ku

Semiauto Weekly 1

Patrick Ku
0条评论
可靠性
55
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 21%
VantageFX-Live 11
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
682
盈利交易:
475 (69.64%)
亏损交易:
207 (30.35%)
最好交易:
310.56 USD
最差交易:
-92.13 USD
毛利:
2 562.44 USD (96 124 pips)
毛利亏损:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
最大连续赢利:
30 (33.12 USD)
最大连续盈利:
449.55 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
91.35%
最大入金加载:
12.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.88
长期交易:
319 (46.77%)
短期交易:
363 (53.23%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
5.39 USD
平均损失:
-9.45 USD
最大连续失误:
14 (-572.24 USD)
最大连续亏损:
-572.24 USD (14)
每月增长:
2.76%
年度预测:
33.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
686.53 USD (19.22%)
相对跌幅:
结余:
27.77% (686.53 USD)
净值:
31.80% (737.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD+ 351
AUDCAD+ 129
CADCHF+ 75
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 36
EURNZD+ 4
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 3
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 3
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 2
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 1
CADJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD+ -355
AUDCAD+ 308
CADCHF+ 307
EURGBP+ 180
GBPCHF+ 109
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 4
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 2
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 3
AUDCHF+ 4
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 3
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 2
CADJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD+ -19K
AUDCAD+ -1.6K
CADCHF+ 1.6K
EURGBP+ 968
GBPCHF+ -73
EURNZD+ 605
GBPCAD+ 605
USDJPY+ 642
AUDUSD+ 452
EURAUD+ 454
GBPNZD+ 457
GBPAUD+ 459
EURCAD+ 441
CHFJPY+ 447
USDCAD+ 298
GBPJPY+ 302
USDCHF+ 305
NZDCAD+ 304
EURCHF+ 181
AUDCHF+ 297
AUDJPY+ 303
NZDJPY+ 303
NZDUSD+ 298
EURUSD+ 156
NZDCHF+ 147
CADJPY+ 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +310.56 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +33.12 USD
最大连续亏损: -572.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageFX-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Semi-auto review every week
没有评论
2025.09.24 02:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.04% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.13 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Semiauto Weekly 1
每月30 USD
21%
0
0
USD
2.6K
USD
55
100%
682
69%
91%
1.30
0.89
USD
32%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载