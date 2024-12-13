- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
682
盈利交易:
475 (69.64%)
亏损交易:
207 (30.35%)
最好交易:
310.56 USD
最差交易:
-92.13 USD
毛利:
2 562.44 USD (96 124 pips)
毛利亏损:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
最大连续赢利:
30 (33.12 USD)
最大连续盈利:
449.55 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
91.35%
最大入金加载:
12.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.88
长期交易:
319 (46.77%)
短期交易:
363 (53.23%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
5.39 USD
平均损失:
-9.45 USD
最大连续失误:
14 (-572.24 USD)
最大连续亏损:
-572.24 USD (14)
每月增长:
2.76%
年度预测:
33.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
686.53 USD (19.22%)
相对跌幅:
结余:
27.77% (686.53 USD)
净值:
31.80% (737.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|351
|AUDCAD+
|129
|CADCHF+
|75
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|36
|EURNZD+
|4
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|3
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|2
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD+
|-355
|AUDCAD+
|308
|CADCHF+
|307
|EURGBP+
|180
|GBPCHF+
|109
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|2
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|3
|AUDCHF+
|4
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|3
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|2
|CADJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD+
|-19K
|AUDCAD+
|-1.6K
|CADCHF+
|1.6K
|EURGBP+
|968
|GBPCHF+
|-73
|EURNZD+
|605
|GBPCAD+
|605
|USDJPY+
|642
|AUDUSD+
|452
|EURAUD+
|454
|GBPNZD+
|457
|GBPAUD+
|459
|EURCAD+
|441
|CHFJPY+
|447
|USDCAD+
|298
|GBPJPY+
|302
|USDCHF+
|305
|NZDCAD+
|304
|EURCHF+
|181
|AUDCHF+
|297
|AUDJPY+
|303
|NZDJPY+
|303
|NZDUSD+
|298
|EURUSD+
|156
|NZDCHF+
|147
|CADJPY+
|150
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +310.56 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +33.12 USD
最大连续亏损: -572.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageFX-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Semi-auto review every week
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
55
100%
682
69%
91%
1.30
0.89
USD
USD
32%
1:500