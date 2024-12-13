- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
527
Profit Trade:
349 (66.22%)
Loss Trade:
178 (33.78%)
Best Trade:
310.56 USD
Worst Trade:
-92.13 USD
Profitto lordo:
2 254.26 USD (70 416 pips)
Perdita lorda:
-1 746.14 USD (87 382 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (17.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
449.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
90.35%
Massimo carico di deposito:
12.62%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
249 (47.25%)
Short Trade:
278 (52.75%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
6.46 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-572.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-572.24 USD (14)
Crescita mensile:
-26.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
664.51 USD (18.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.87% (664.51 USD)
Per equità:
31.80% (737.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|257
|AUDCAD+
|127
|CADCHF+
|73
|EURGBP+
|37
|GBPCHF+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD+
|-382
|AUDCAD+
|306
|CADCHF+
|302
|EURGBP+
|174
|GBPCHF+
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD+
|-17K
|AUDCAD+
|-1.9K
|CADCHF+
|1.5K
|EURGBP+
|651
|GBPCHF+
|-160
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +310.56 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +17.23 USD
Massima perdita consecutiva: -572.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Semi-auto review every week
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
42
100%
527
66%
90%
1.29
0.96
USD
USD
32%
1:500