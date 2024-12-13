- Wachstum
Trades insgesamt:
684
Gewinntrades:
477 (69.73%)
Verlusttrades:
207 (30.26%)
Bester Trade:
310.56 USD
Schlechtester Trade:
-92.13 USD
Bruttoprofit:
2 564.74 USD (96 418 pips)
Bruttoverlust:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (35.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
449.55 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
91.35%
Max deposit load:
12.62%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
320 (46.78%)
Short-Positionen:
364 (53.22%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-572.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-572.24 USD (14)
Wachstum pro Monat :
2.65%
Jahresprognose:
32.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
686.53 USD (19.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.77% (686.53 USD)
Kapital:
31.80% (737.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|352
|AUDCAD+
|129
|CADCHF+
|75
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|36
|EURNZD+
|4
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|3
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|3
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|NZDUSD+
|3
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|2
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|1
|CADJPY+
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD+
|-354
|AUDCAD+
|308
|CADCHF+
|307
|EURGBP+
|180
|GBPCHF+
|109
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|GBPNZD+
|2
|GBPAUD+
|3
|EURCAD+
|3
|CHFJPY+
|3
|NZDUSD+
|4
|USDCAD+
|2
|GBPJPY+
|2
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|2
|EURCHF+
|3
|AUDCHF+
|4
|AUDJPY+
|2
|NZDJPY+
|2
|EURUSD+
|1
|NZDCHF+
|2
|CADJPY+
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD+
|-19K
|AUDCAD+
|-1.6K
|CADCHF+
|1.6K
|EURGBP+
|968
|GBPCHF+
|-73
|EURNZD+
|605
|GBPCAD+
|605
|USDJPY+
|642
|AUDUSD+
|452
|EURAUD+
|454
|GBPNZD+
|457
|GBPAUD+
|459
|EURCAD+
|441
|CHFJPY+
|447
|NZDUSD+
|449
|USDCAD+
|298
|GBPJPY+
|302
|USDCHF+
|305
|NZDCAD+
|304
|EURCHF+
|181
|AUDCHF+
|297
|AUDJPY+
|303
|NZDJPY+
|303
|EURUSD+
|156
|NZDCHF+
|147
|CADJPY+
|150
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +310.56 USD
Schlechtester Trade: -92 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -572.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageFX-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
