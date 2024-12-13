SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Semiauto Weekly 1
Patrick Ku

Semiauto Weekly 1

Patrick Ku
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 21%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
684
Gewinntrades:
477 (69.73%)
Verlusttrades:
207 (30.26%)
Bester Trade:
310.56 USD
Schlechtester Trade:
-92.13 USD
Bruttoprofit:
2 564.74 USD (96 418 pips)
Bruttoverlust:
-1 956.42 USD (107 156 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (35.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
449.55 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
91.35%
Max deposit load:
12.62%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
320 (46.78%)
Short-Positionen:
364 (53.22%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-572.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-572.24 USD (14)
Wachstum pro Monat :
2.65%
Jahresprognose:
32.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
686.53 USD (19.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.77% (686.53 USD)
Kapital:
31.80% (737.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD+ 352
AUDCAD+ 129
CADCHF+ 75
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 36
EURNZD+ 4
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 3
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 3
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
NZDUSD+ 3
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 2
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 1
CADJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD+ -354
AUDCAD+ 308
CADCHF+ 307
EURGBP+ 180
GBPCHF+ 109
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 4
AUDUSD+ 4
EURAUD+ 3
GBPNZD+ 2
GBPAUD+ 3
EURCAD+ 3
CHFJPY+ 3
NZDUSD+ 4
USDCAD+ 2
GBPJPY+ 2
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 2
EURCHF+ 3
AUDCHF+ 4
AUDJPY+ 2
NZDJPY+ 2
EURUSD+ 1
NZDCHF+ 2
CADJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD+ -19K
AUDCAD+ -1.6K
CADCHF+ 1.6K
EURGBP+ 968
GBPCHF+ -73
EURNZD+ 605
GBPCAD+ 605
USDJPY+ 642
AUDUSD+ 452
EURAUD+ 454
GBPNZD+ 457
GBPAUD+ 459
EURCAD+ 441
CHFJPY+ 447
NZDUSD+ 449
USDCAD+ 298
GBPJPY+ 302
USDCHF+ 305
NZDCAD+ 304
EURCHF+ 181
AUDCHF+ 297
AUDJPY+ 303
NZDJPY+ 303
EURUSD+ 156
NZDCHF+ 147
CADJPY+ 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +310.56 USD
Schlechtester Trade: -92 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -572.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageFX-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Semi-auto review every week
Keine Bewertungen
2025.09.24 02:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.04% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.13 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
