Patrick Ku

BBLKS Auto Long Run 1

Patrick Ku
0 inceleme
43 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -7%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 812
Kârla kapanan işlemler:
1 281 (70.69%)
Zararla kapanan işlemler:
531 (29.30%)
En iyi işlem:
109.49 USD
En kötü işlem:
-312.81 USD
Brüt kâr:
5 411.87 USD (336 388 pips)
Brüt zarar:
-5 780.44 USD (277 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (66.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.37 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.41%
Maks. mevduat yükü:
5.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
939 (51.82%)
Satış işlemleri:
873 (48.18%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
4.22 USD
Ortalama zarar:
-10.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 361.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 361.22 USD (10)
Aylık büyüme:
-24.52%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
394.41 USD
Maksimum:
3 061.95 USD (20.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.10% (3 061.95 USD)
Varlığa göre:
20.59% (2 355.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD+ 946
AUDCAD+ 559
AUDNZD+ 305
XAUUSD+ 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
AUDNZD+ -2.7K
XAUUSD+ -26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD+ 20K
AUDCAD+ 65K
AUDNZD+ -25K
XAUUSD+ -637
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.49 USD
En kötü işlem: -313 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +66.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 361.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Low risk martingale strategy run 3 CCY 
İnceleme yok
2025.02.07 07:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 19:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.02 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.29 14:53
Share of trading days is too low
2024.11.29 14:53
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.29 05:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.29 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.29 05:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
