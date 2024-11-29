- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 049
利益トレード:
1 455 (71.01%)
損失トレード:
594 (28.99%)
ベストトレード:
109.49 USD
最悪のトレード:
-312.81 USD
総利益:
6 058.86 USD (382 099 pips)
総損失:
-6 576.07 USD (327 224 pips)
最大連続の勝ち:
15 (66.70 USD)
最大連続利益:
140.37 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
99.41%
最大入金額:
8.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
1 048 (51.15%)
短いトレード:
1 001 (48.85%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.25 USD
平均利益:
4.16 USD
平均損失:
-11.07 USD
最大連続の負け:
10 (-2 361.22 USD)
最大連続損失:
-2 361.22 USD (10)
月間成長:
-4.10%
年間予想:
-48.14%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
517.21 USD
最大の:
3 184.75 USD (21.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.11% (3 184.75 USD)
エクイティによる:
20.59% (2 355.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|1063
|AUDCAD+
|679
|AUDNZD+
|305
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD+
|822
|AUDCAD+
|1.4K
|AUDNZD+
|-2.7K
|XAUUSD+
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD+
|-3.8K
|AUDCAD+
|84K
|AUDNZD+
|-25K
|XAUUSD+
|-637
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +109.49 USD
最悪のトレード: -313 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +66.70 USD
最大連続損失: -2 361.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageFX-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Low risk martingale strategy run 3 CCY
