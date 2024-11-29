SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BBLKS Auto Long Run 1
Patrick Ku

BBLKS Auto Long Run 1

Patrick Ku
0 avis
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -7%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 812
Bénéfice trades:
1 281 (70.69%)
Perte trades:
531 (29.30%)
Meilleure transaction:
109.49 USD
Pire transaction:
-312.81 USD
Bénéfice brut:
5 411.87 USD (336 388 pips)
Perte brute:
-5 780.44 USD (277 013 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (66.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
140.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.41%
Charge de dépôt maximale:
5.89%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
939 (51.82%)
Courts trades:
873 (48.18%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.20 USD
Bénéfice moyen:
4.22 USD
Perte moyenne:
-10.89 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 361.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 361.22 USD (10)
Croissance mensuelle:
-24.50%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
394.41 USD
Maximal:
3 061.95 USD (20.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.10% (3 061.95 USD)
Par fonds propres:
20.59% (2 355.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD+ 946
AUDCAD+ 559
AUDNZD+ 305
XAUUSD+ 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
AUDNZD+ -2.7K
XAUUSD+ -26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD+ 20K
AUDCAD+ 65K
AUDNZD+ -25K
XAUUSD+ -637
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.49 USD
Pire transaction: -313 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +66.70 USD
Perte consécutive maximale: -2 361.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Low risk martingale strategy run 3 CCY 
Aucun avis
2025.02.07 07:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 19:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.02 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.29 14:53
Share of trading days is too low
2024.11.29 14:53
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.29 05:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.29 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.29 05:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BBLKS Auto Long Run 1
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
9.1K
USD
43
99%
1 812
70%
99%
0.93
-0.20
USD
25%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.