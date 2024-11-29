SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BBLKS Auto Long Run 1
Patrick Ku

BBLKS Auto Long Run 1

Patrick Ku
0 comentários
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -8%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 049
Negociações com lucro:
1 455 (71.01%)
Negociações com perda:
594 (28.99%)
Melhor negociação:
109.49 USD
Pior negociação:
-312.81 USD
Lucro bruto:
6 058.86 USD (382 099 pips)
Perda bruta:
-6 576.07 USD (327 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (66.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.37 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
99.41%
Depósito máximo carregado:
8.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
1 048 (51.15%)
Negociações curtas:
1 001 (48.85%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.25 USD
Lucro médio:
4.16 USD
Perda média:
-11.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-2 361.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 361.22 USD (10)
Crescimento mensal:
-4.10%
Previsão anual:
-48.14%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
517.21 USD
Máximo:
3 184.75 USD (21.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.11% (3 184.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.59% (2 355.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD+ 1063
AUDCAD+ 679
AUDNZD+ 305
XAUUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD+ 822
AUDCAD+ 1.4K
AUDNZD+ -2.7K
XAUUSD+ -26
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD+ -3.8K
AUDCAD+ 84K
AUDNZD+ -25K
XAUUSD+ -637
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +109.49 USD
Pior negociação: -313 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +66.70 USD
Máxima perda consecutiva: -2 361.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageFX-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

