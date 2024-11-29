- Crescimento
Negociações:
2 049
Negociações com lucro:
1 455 (71.01%)
Negociações com perda:
594 (28.99%)
Melhor negociação:
109.49 USD
Pior negociação:
-312.81 USD
Lucro bruto:
6 058.86 USD (382 099 pips)
Perda bruta:
-6 576.07 USD (327 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (66.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.37 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
99.41%
Depósito máximo carregado:
8.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
1 048 (51.15%)
Negociações curtas:
1 001 (48.85%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.25 USD
Lucro médio:
4.16 USD
Perda média:
-11.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-2 361.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 361.22 USD (10)
Crescimento mensal:
-4.10%
Previsão anual:
-48.14%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
517.21 USD
Máximo:
3 184.75 USD (21.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.11% (3 184.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.59% (2 355.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|1063
|AUDCAD+
|679
|AUDNZD+
|305
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD+
|822
|AUDCAD+
|1.4K
|AUDNZD+
|-2.7K
|XAUUSD+
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD+
|-3.8K
|AUDCAD+
|84K
|AUDNZD+
|-25K
|XAUUSD+
|-637
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +109.49 USD
Pior negociação: -313 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +66.70 USD
Máxima perda consecutiva: -2 361.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageFX-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Low risk martingale strategy run 3 CCY
