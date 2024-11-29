- 成长
交易:
2 048
盈利交易:
1 455 (71.04%)
亏损交易:
593 (28.96%)
最好交易:
109.49 USD
最差交易:
-312.81 USD
毛利:
6 058.86 USD (382 099 pips)
毛利亏损:
-6 485.40 USD (324 694 pips)
最大连续赢利:
15 (66.70 USD)
最大连续盈利:
140.37 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
99.41%
最大入金加载:
5.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.14
长期交易:
1 047 (51.12%)
短期交易:
1 001 (48.88%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.21 USD
平均利润:
4.16 USD
平均损失:
-10.94 USD
最大连续失误:
10 (-2 361.22 USD)
最大连续亏损:
-2 361.22 USD (10)
每月增长:
-3.02%
年度预测:
-34.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
426.54 USD
最大值:
3 094.08 USD (20.67%)
相对跌幅:
结余:
25.36% (3 094.08 USD)
净值:
20.59% (2 355.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|1062
|AUDCAD+
|679
|AUDNZD+
|305
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD+
|913
|AUDCAD+
|1.4K
|AUDNZD+
|-2.7K
|XAUUSD+
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD+
|-1.2K
|AUDCAD+
|84K
|AUDNZD+
|-25K
|XAUUSD+
|-637
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageFX-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Low risk martingale strategy run 3 CCY
