Total de Trades:
2 049
Transacciones Rentables:
1 455 (71.01%)
Transacciones Irrentables:
594 (28.99%)
Mejor transacción:
109.49 USD
Peor transacción:
-312.81 USD
Beneficio Bruto:
6 058.86 USD (382 099 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 576.07 USD (327 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (66.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
140.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
99.41%
Carga máxima del depósito:
8.82%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
1 048 (51.15%)
Transacciones Cortas:
1 001 (48.85%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.25 USD
Beneficio medio:
4.16 USD
Pérdidas medias:
-11.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-2 361.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 361.22 USD (10)
Crecimiento al mes:
-4.10%
Pronóstico anual:
-48.14%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
517.21 USD
Máxima:
3 184.75 USD (21.28%)
Reducción relativa:
De balance:
26.11% (3 184.75 USD)
De fondos:
20.59% (2 355.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|1063
|AUDCAD+
|679
|AUDNZD+
|305
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCAD+
|822
|AUDCAD+
|1.4K
|AUDNZD+
|-2.7K
|XAUUSD+
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCAD+
|-3.8K
|AUDCAD+
|84K
|AUDNZD+
|-25K
|XAUUSD+
|-637
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +109.49 USD
Peor transacción: -313 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +66.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 361.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageFX-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Low risk martingale strategy run 3 CCY
