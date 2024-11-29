SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BBLKS Auto Long Run 1
Patrick Ku

BBLKS Auto Long Run 1

Patrick Ku
0 comentarios
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -8%
VantageFX-Live 11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 049
Transacciones Rentables:
1 455 (71.01%)
Transacciones Irrentables:
594 (28.99%)
Mejor transacción:
109.49 USD
Peor transacción:
-312.81 USD
Beneficio Bruto:
6 058.86 USD (382 099 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 576.07 USD (327 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (66.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
140.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
99.41%
Carga máxima del depósito:
8.82%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
1 048 (51.15%)
Transacciones Cortas:
1 001 (48.85%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.25 USD
Beneficio medio:
4.16 USD
Pérdidas medias:
-11.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-2 361.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 361.22 USD (10)
Crecimiento al mes:
-4.10%
Pronóstico anual:
-48.14%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
517.21 USD
Máxima:
3 184.75 USD (21.28%)
Reducción relativa:
De balance:
26.11% (3 184.75 USD)
De fondos:
20.59% (2 355.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD+ 1063
AUDCAD+ 679
AUDNZD+ 305
XAUUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD+ 822
AUDCAD+ 1.4K
AUDNZD+ -2.7K
XAUUSD+ -26
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD+ -3.8K
AUDCAD+ 84K
AUDNZD+ -25K
XAUUSD+ -637
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +109.49 USD
Peor transacción: -313 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +66.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 361.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageFX-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Low risk martingale strategy run 3 CCY 
No hay comentarios
2025.02.07 07:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 19:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.02 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.29 14:53
Share of trading days is too low
2024.11.29 14:53
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.29 05:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.29 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.29 05:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BBLKS Auto Long Run 1
30 USD al mes
-8%
0
0
USD
9.0K
USD
57
99%
2 049
71%
99%
0.92
-0.25
USD
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.