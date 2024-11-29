СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BBLKS Auto Long Run 1
Patrick Ku

BBLKS Auto Long Run 1

Patrick Ku
0 отзывов
56 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -8%
VantageFX-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 048
Прибыльных трейдов:
1 455 (71.04%)
Убыточных трейдов:
593 (28.96%)
Лучший трейд:
109.49 USD
Худший трейд:
-312.81 USD
Общая прибыль:
6 058.86 USD (382 099 pips)
Общий убыток:
-6 485.40 USD (324 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (66.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.37 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
99.41%
Макс. загрузка депозита:
5.89%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
1 047 (51.12%)
Коротких трейдов:
1 001 (48.88%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.21 USD
Средняя прибыль:
4.16 USD
Средний убыток:
-10.94 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 361.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 361.22 USD (10)
Прирост в месяц:
-2.93%
Годовой прогноз:
-34.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
426.54 USD
Максимальная:
3 094.08 USD (20.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.36% (3 094.08 USD)
По эквити:
20.59% (2 355.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD+ 1062
AUDCAD+ 679
AUDNZD+ 305
XAUUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD+ 913
AUDCAD+ 1.4K
AUDNZD+ -2.7K
XAUUSD+ -26
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD+ -1.2K
AUDCAD+ 84K
AUDNZD+ -25K
XAUUSD+ -637
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +109.49 USD
Худший трейд: -313 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +66.70 USD
Макс. убыток в серии: -2 361.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageFX-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Low risk martingale strategy run 3 CCY 
Нет отзывов
2025.02.07 07:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 19:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.02 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.29 14:53
Share of trading days is too low
2024.11.29 14:53
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.29 05:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.29 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.29 05:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BBLKS Auto Long Run 1
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
9K
USD
56
99%
2 048
71%
99%
0.93
-0.21
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.