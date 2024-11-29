- Прирост
Всего трейдов:
2 048
Прибыльных трейдов:
1 455 (71.04%)
Убыточных трейдов:
593 (28.96%)
Лучший трейд:
109.49 USD
Худший трейд:
-312.81 USD
Общая прибыль:
6 058.86 USD (382 099 pips)
Общий убыток:
-6 485.40 USD (324 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (66.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.37 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
99.41%
Макс. загрузка депозита:
5.89%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
1 047 (51.12%)
Коротких трейдов:
1 001 (48.88%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.21 USD
Средняя прибыль:
4.16 USD
Средний убыток:
-10.94 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 361.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 361.22 USD (10)
Прирост в месяц:
-2.93%
Годовой прогноз:
-34.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
426.54 USD
Максимальная:
3 094.08 USD (20.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.36% (3 094.08 USD)
По эквити:
20.59% (2 355.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|1062
|AUDCAD+
|679
|AUDNZD+
|305
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD+
|913
|AUDCAD+
|1.4K
|AUDNZD+
|-2.7K
|XAUUSD+
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD+
|-1.2K
|AUDCAD+
|84K
|AUDNZD+
|-25K
|XAUUSD+
|-637
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageFX-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Low risk martingale strategy run 3 CCY
Нет отзывов
