Patrick Ku

BBLKS Auto Long Run 1

Patrick Ku
0 recensioni
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -7%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 812
Profit Trade:
1 281 (70.69%)
Loss Trade:
531 (29.30%)
Best Trade:
109.49 USD
Worst Trade:
-312.81 USD
Profitto lordo:
5 411.87 USD (336 388 pips)
Perdita lorda:
-5 780.44 USD (277 013 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (66.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.41%
Massimo carico di deposito:
5.89%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
939 (51.82%)
Short Trade:
873 (48.18%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-10.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 361.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 361.22 USD (10)
Crescita mensile:
-24.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
394.41 USD
Massimale:
3 061.95 USD (20.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.10% (3 061.95 USD)
Per equità:
20.59% (2 355.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD+ 946
AUDCAD+ 559
AUDNZD+ 305
XAUUSD+ 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
AUDNZD+ -2.7K
XAUUSD+ -26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD+ 20K
AUDCAD+ 65K
AUDNZD+ -25K
XAUUSD+ -637
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +109.49 USD
Worst Trade: -313 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +66.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2 361.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Low risk martingale strategy run 3 CCY 
Non ci sono recensioni
2025.02.07 07:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 19:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.02 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.29 14:53
Share of trading days is too low
2024.11.29 14:53
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.29 05:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 05:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.29 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.29 05:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BBLKS Auto Long Run 1
30USD al mese
-7%
0
0
USD
9.1K
USD
43
99%
1 812
70%
99%
0.93
-0.20
USD
25%
1:500
Copia

