- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 812
Profit Trade:
1 281 (70.69%)
Loss Trade:
531 (29.30%)
Best Trade:
109.49 USD
Worst Trade:
-312.81 USD
Profitto lordo:
5 411.87 USD (336 388 pips)
Perdita lorda:
-5 780.44 USD (277 013 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (66.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.41%
Massimo carico di deposito:
5.89%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
939 (51.82%)
Short Trade:
873 (48.18%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-10.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 361.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 361.22 USD (10)
Crescita mensile:
-24.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
394.41 USD
Massimale:
3 061.95 USD (20.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.10% (3 061.95 USD)
Per equità:
20.59% (2 355.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|946
|AUDCAD+
|559
|AUDNZD+
|305
|XAUUSD+
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD+
|1.2K
|AUDCAD+
|1.2K
|AUDNZD+
|-2.7K
|XAUUSD+
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD+
|20K
|AUDCAD+
|65K
|AUDNZD+
|-25K
|XAUUSD+
|-637
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.49 USD
Worst Trade: -313 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +66.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2 361.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Low risk martingale strategy run 3 CCY
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
43
99%
1 812
70%
99%
0.93
-0.20
USD
USD
25%
1:500