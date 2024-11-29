- 자본
- 축소
트레이드:
2 081
이익 거래:
1 467 (70.49%)
손실 거래:
614 (29.51%)
최고의 거래:
328.31 USD
최악의 거래:
-312.81 USD
총 수익:
6 814.50 USD (385 883 pips)
총 손실:
-7 133.49 USD (336 791 pips)
연속 최대 이익:
15 (66.70 USD)
연속 최대 이익:
743.71 USD (5)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
99.41%
최대 입금량:
8.82%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.09
롱(주식매수):
1 067 (51.27%)
숏(주식차입매도):
1 014 (48.73%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.15 USD
평균 이익:
4.65 USD
평균 손실:
-11.62 USD
연속 최대 손실:
10 (-2 361.22 USD)
연속 최대 손실:
-2 361.22 USD (10)
월별 성장률:
-1.94%
연간 예측:
-25.34%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 049.42 USD
최대한의:
3 716.96 USD (24.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.50% (3 716.96 USD)
자본금별:
20.59% (2 355.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|1081
|AUDCAD+
|693
|AUDNZD+
|305
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD+
|1K
|AUDCAD+
|1.4K
|AUDNZD+
|-2.7K
|XAUUSD+
|-26
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD+
|-9.6K
|AUDCAD+
|84K
|AUDNZD+
|-25K
|XAUUSD+
|-637
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +328.31 USD
최악의 거래: -313 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +66.70 USD
연속 최대 손실: -2 361.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageFX-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Low risk martingale strategy run 3 CCY
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
58
99%
2 081
70%
99%
0.95
-0.15
USD
USD
31%
1:500