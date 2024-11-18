- Büyüme
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
101 (93.51%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (6.48%)
En iyi işlem:
4.99 USD
En kötü işlem:
-8.29 USD
Brüt kâr:
72.17 USD (16 038 pips)
Brüt zarar:
-37.29 USD (8 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (17.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.94 USD (34)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
65.56%
Maks. mevduat yükü:
1.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.21
Alış işlemleri:
51 (47.22%)
Satış işlemleri:
57 (52.78%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.71 USD
Ortalama zarar:
-5.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.29 USD (1)
Aylık büyüme:
3.13%
Yıllık tahmin:
38.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.29 USD (5.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.49% (8.29 USD)
Varlığa göre:
5.39% (8.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm#
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm#
|7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.99 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 251" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
153
USD
USD
45
100%
108
93%
66%
1.93
0.32
USD
USD
5%
1:500