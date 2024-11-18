SinyallerBölümler
Yun Bin Zhang

AUDCAD 1 mt4

Yun Bin Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 30%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
101 (93.51%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (6.48%)
En iyi işlem:
4.99 USD
En kötü işlem:
-8.29 USD
Brüt kâr:
72.17 USD (16 038 pips)
Brüt zarar:
-37.29 USD (8 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (17.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.94 USD (34)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
65.56%
Maks. mevduat yükü:
1.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.21
Alış işlemleri:
51 (47.22%)
Satış işlemleri:
57 (52.78%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.71 USD
Ortalama zarar:
-5.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.29 USD (1)
Aylık büyüme:
3.13%
Yıllık tahmin:
38.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.29 USD (5.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.49% (8.29 USD)
Varlığa göre:
5.39% (8.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm# 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm# 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm# 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.99 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 251" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。

一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。


跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .

按上述资金比测试EA最大回撤25%。
2025.09.15 21:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 07:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.36% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 05:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 06:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
