- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
137
利益トレード:
128 (93.43%)
損失トレード:
9 (6.57%)
ベストトレード:
4.99 USD
最悪のトレード:
-8.29 USD
総利益:
97.37 USD (19 223 pips)
総損失:
-48.09 USD (9 975 pips)
最大連続の勝ち:
34 (17.94 USD)
最大連続利益:
17.94 USD (34)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
62.44%
最大入金額:
1.90%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.94
長いトレード:
63 (45.99%)
短いトレード:
74 (54.01%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
0.76 USD
平均損失:
-5.34 USD
最大連続の負け:
1 (-8.29 USD)
最大連続損失:
-8.29 USD (1)
月間成長:
2.67%
年間予想:
32.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.29 USD (5.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.49% (8.29 USD)
エクイティによる:
5.39% (8.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm#
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm#
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.99 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17.94 USD
最大連続損失: -8.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 251"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
42%
0
0
USD
USD
167
USD
USD
57
100%
137
93%
62%
2.02
0.36
USD
USD
5%
1:500