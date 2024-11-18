SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AUDCAD 1 mt4
Yun Bin Zhang

AUDCAD 1 mt4

Yun Bin Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
57 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 42%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
137
Transacciones Rentables:
128 (93.43%)
Transacciones Irrentables:
9 (6.57%)
Mejor transacción:
4.99 USD
Peor transacción:
-8.29 USD
Beneficio Bruto:
97.37 USD (19 223 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.09 USD (9 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (17.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.94 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
62.44%
Carga máxima del depósito:
1.90%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.94
Transacciones Largas:
63 (45.99%)
Transacciones Cortas:
74 (54.01%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
0.36 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-5.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.29 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.37%
Pronóstico anual:
40.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.29 USD (5.49%)
Reducción relativa:
De balance:
5.49% (8.29 USD)
De fondos:
5.39% (8.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADm# 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADm# 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADm# 9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.99 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +17.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 251" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。

一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。


跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .

按上述资金比测试EA最大回撤25%。
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.06 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 21:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 07:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.36% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 05:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 06:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
