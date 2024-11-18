- Incremento
Total de Trades:
137
Transacciones Rentables:
128 (93.43%)
Transacciones Irrentables:
9 (6.57%)
Mejor transacción:
4.99 USD
Peor transacción:
-8.29 USD
Beneficio Bruto:
97.37 USD (19 223 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.09 USD (9 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (17.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.94 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
62.44%
Carga máxima del depósito:
1.90%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.94
Transacciones Largas:
63 (45.99%)
Transacciones Cortas:
74 (54.01%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
0.36 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-5.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.29 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.37%
Pronóstico anual:
40.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.29 USD (5.49%)
Reducción relativa:
De balance:
5.49% (8.29 USD)
De fondos:
5.39% (8.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm#
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm#
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 251" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
