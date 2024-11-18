- 成长
交易:
137
盈利交易:
128 (93.43%)
亏损交易:
9 (6.57%)
最好交易:
4.99 USD
最差交易:
-8.29 USD
毛利:
97.37 USD (19 223 pips)
毛利亏损:
-48.09 USD (9 975 pips)
最大连续赢利:
34 (17.94 USD)
最大连续盈利:
17.94 USD (34)
夏普比率:
0.22
交易活动:
62.44%
最大入金加载:
1.90%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.94
长期交易:
63 (45.99%)
短期交易:
74 (54.01%)
利润因子:
2.02
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
0.76 USD
平均损失:
-5.34 USD
最大连续失误:
1 (-8.29 USD)
最大连续亏损:
-8.29 USD (1)
每月增长:
3.37%
年度预测:
40.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.29 USD (5.49%)
相对跌幅:
结余:
5.49% (8.29 USD)
净值:
5.39% (8.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm#
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm#
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +4.99 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17.94 USD
最大连续亏损: -8.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 251 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
没有评论
