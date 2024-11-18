- Прирост
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
128 (93.43%)
Убыточных трейдов:
9 (6.57%)
Лучший трейд:
4.99 USD
Худший трейд:
-8.29 USD
Общая прибыль:
97.37 USD (19 223 pips)
Общий убыток:
-48.09 USD (9 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (17.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.94 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
62.44%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.94
Длинных трейдов:
63 (45.99%)
Коротких трейдов:
74 (54.01%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-5.34 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.29 USD (1)
Прирост в месяц:
4.19%
Годовой прогноз:
50.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.29 USD (5.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.49% (8.29 USD)
По эквити:
5.39% (8.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm#
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm#
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +4.99 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.94 USD
Макс. убыток в серии: -8.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
Нет отзывов
