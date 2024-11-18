СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AUDCAD 1 mt4
Yun Bin Zhang

AUDCAD 1 mt4

Yun Bin Zhang
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 42%
XMGlobal-Real 251
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
128 (93.43%)
Убыточных трейдов:
9 (6.57%)
Лучший трейд:
4.99 USD
Худший трейд:
-8.29 USD
Общая прибыль:
97.37 USD (19 223 pips)
Общий убыток:
-48.09 USD (9 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (17.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.94 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
62.44%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.94
Длинных трейдов:
63 (45.99%)
Коротких трейдов:
74 (54.01%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-5.34 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.29 USD (1)
Прирост в месяц:
4.19%
Годовой прогноз:
50.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.29 USD (5.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.49% (8.29 USD)
По эквити:
5.39% (8.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADm# 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADm# 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADm# 9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.99 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.94 USD
Макс. убыток в серии: -8.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。

一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。


跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .

按上述资金比测试EA最大回撤25%。
Нет отзывов
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.06 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 21:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 07:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.36% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 05:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 06:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AUDCAD 1 mt4
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
167
USD
57
100%
137
93%
62%
2.02
0.36
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.