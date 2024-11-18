- Crescimento
Negociações:
137
Negociações com lucro:
128 (93.43%)
Negociações com perda:
9 (6.57%)
Melhor negociação:
4.99 USD
Pior negociação:
-8.29 USD
Lucro bruto:
97.37 USD (19 223 pips)
Perda bruta:
-48.09 USD (9 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (17.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.94 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
62.44%
Depósito máximo carregado:
1.90%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.94
Negociações longas:
63 (45.99%)
Negociações curtas:
74 (54.01%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-5.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-8.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.29 USD (1)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
40.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.29 USD (5.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.49% (8.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.39% (8.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADm#
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADm#
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.99 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17.94 USD
Máxima perda consecutiva: -8.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 251" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
Sem comentários
