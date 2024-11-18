- Wachstum
Trades insgesamt:
139
Gewinntrades:
129 (92.80%)
Verlusttrades:
10 (7.19%)
Bester Trade:
4.99 USD
Schlechtester Trade:
-8.29 USD
Bruttoprofit:
100.44 USD (19 427 pips)
Bruttoverlust:
-52.67 USD (10 647 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (17.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.94 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
62.44%
Max deposit load:
1.90%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.76
Long-Positionen:
63 (45.32%)
Short-Positionen:
76 (54.68%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-8.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.29 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.74%
Jahresprognose:
21.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8.29 USD (5.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.49% (8.29 USD)
Kapital:
5.39% (8.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADm#
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADm#
|8.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 251" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
