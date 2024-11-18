SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AUDCAD 1 mt4
Yun Bin Zhang

AUDCAD 1 mt4

Yun Bin Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 40%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
139
Gewinntrades:
129 (92.80%)
Verlusttrades:
10 (7.19%)
Bester Trade:
4.99 USD
Schlechtester Trade:
-8.29 USD
Bruttoprofit:
100.44 USD (19 427 pips)
Bruttoverlust:
-52.67 USD (10 647 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (17.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.94 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
62.44%
Max deposit load:
1.90%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.76
Long-Positionen:
63 (45.32%)
Short-Positionen:
76 (54.68%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-8.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.29 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.74%
Jahresprognose:
21.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8.29 USD (5.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.49% (8.29 USD)
Kapital:
5.39% (8.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADm# 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADm# 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADm# 8.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.99 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 251" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。

一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。


跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .

按上述资金比测试EA最大回撤25%。
