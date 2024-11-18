- 자본
- 축소
트레이드:
143
이익 거래:
131 (91.60%)
손실 거래:
12 (8.39%)
최고의 거래:
4.99 USD
최악의 거래:
-17.46 USD
총 수익:
104.58 USD (19 704 pips)
총 손실:
-73.44 USD (12 296 pips)
연속 최대 이익:
34 (17.94 USD)
연속 최대 이익:
17.94 USD (34)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
62.44%
최대 입금량:
4.18%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.50
롱(주식매수):
64 (44.76%)
숏(주식차입매도):
79 (55.24%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
0.22 USD
평균 이익:
0.80 USD
평균 손실:
-6.12 USD
연속 최대 손실:
2 (-20.77 USD)
연속 최대 손실:
-20.77 USD (2)
월별 성장률:
-8.69%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
20.77 USD (12.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.22% (20.77 USD)
자본금별:
10.15% (16.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm#
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm#
|7.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.99 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +17.94 USD
연속 최대 손실: -20.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
60
100%
143
91%
62%
1.42
0.22
USD
USD
12%
1:500