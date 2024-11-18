- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
101 (93.51%)
Loss Trade:
7 (6.48%)
Best Trade:
4.99 USD
Worst Trade:
-8.29 USD
Profitto lordo:
72.17 USD (16 038 pips)
Perdita lorda:
-37.29 USD (8 224 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (17.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.94 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
65.56%
Massimo carico di deposito:
1.90%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
51 (47.22%)
Short Trade:
57 (52.78%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
0.71 USD
Perdita media:
-5.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.29 USD (1)
Crescita mensile:
3.13%
Previsione annuale:
38.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.29 USD (5.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.49% (8.29 USD)
Per equità:
5.39% (8.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm#
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm#
|7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.99 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.94 USD
Massima perdita consecutiva: -8.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 251" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
153
USD
USD
45
100%
108
93%
66%
1.93
0.32
USD
USD
5%
1:500