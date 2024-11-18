- Croissance
Trades:
107
Bénéfice trades:
100 (93.45%)
Perte trades:
7 (6.54%)
Meilleure transaction:
4.99 USD
Pire transaction:
-8.29 USD
Bénéfice brut:
71.14 USD (15 868 pips)
Perte brute:
-37.29 USD (8 224 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (17.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17.94 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
65.56%
Charge de dépôt maximale:
1.90%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.08
Longs trades:
50 (46.73%)
Courts trades:
57 (53.27%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
0.71 USD
Perte moyenne:
-5.33 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-8.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.29 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.52%
Prévision annuelle:
30.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8.29 USD (5.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.49% (8.29 USD)
Par fonds propres:
5.39% (8.15 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADm#
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADm#
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 251" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每3美金账户资金做0.01手 .
按上述资金比测试EA最大回撤25%。
Aucun avis
