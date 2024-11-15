- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 570
Kârla kapanan işlemler:
1 158 (73.75%)
Zararla kapanan işlemler:
412 (26.24%)
En iyi işlem:
988.24 USD
En kötü işlem:
-177.22 USD
Brüt kâr:
3 465.26 USD (200 074 pips)
Brüt zarar:
-2 052.34 USD (148 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (32.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 278.14 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
54.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
770 (49.04%)
Satış işlemleri:
800 (50.96%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-4.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-998.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-998.64 USD (11)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
29.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
456.14 USD
Maksimum:
998.64 USD (28.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.19% (998.64 USD)
Varlığa göre:
76.53% (2 711.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1135
|NZDCAD
|435
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|353
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|25K
|NZDCAD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +988.24 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +32.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -998.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.92 × 26
|
ICMarkets-Live20
|1.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 2
|
Weltrade-Live
|4.47 × 59
|
TitanFX-04
|7.54 × 28
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
52
99%
1 570
73%
100%
1.68
0.90
USD
USD
77%
1:500