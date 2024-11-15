SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICMarkets 3000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 3000 USD

Minh Hau Luong
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 47%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 570
Kârla kapanan işlemler:
1 158 (73.75%)
Zararla kapanan işlemler:
412 (26.24%)
En iyi işlem:
988.24 USD
En kötü işlem:
-177.22 USD
Brüt kâr:
3 465.26 USD (200 074 pips)
Brüt zarar:
-2 052.34 USD (148 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (32.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 278.14 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
54.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
770 (49.04%)
Satış işlemleri:
800 (50.96%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-4.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-998.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-998.64 USD (11)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
29.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
456.14 USD
Maksimum:
998.64 USD (28.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.19% (998.64 USD)
Varlığa göre:
76.53% (2 711.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1135
NZDCAD 435
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 353
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +988.24 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +32.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -998.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.92 × 26
ICMarkets-Live20
1.03 × 32
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 2
Weltrade-Live
4.47 × 59
TitanFX-04
7.54 × 28
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
13.50 × 12
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.12 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.16 11:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.15 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICMarkets 3000 USD
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
4.4K
USD
52
99%
1 570
73%
100%
1.68
0.90
USD
77%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.