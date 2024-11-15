- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 811
Прибыльных трейдов:
1 336 (73.77%)
Убыточных трейдов:
475 (26.23%)
Лучший трейд:
988.24 USD
Худший трейд:
-177.22 USD
Общая прибыль:
3 771.43 USD (230 792 pips)
Общий убыток:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (32.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 278.14 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
54.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
865 (47.76%)
Коротких трейдов:
946 (52.24%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
2.82 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-998.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-998.64 USD (11)
Прирост в месяц:
0.93%
Годовой прогноз:
11.87%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
456.14 USD
Максимальная:
998.64 USD (28.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.19% (998.64 USD)
По эквити:
76.53% (2 711.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1307
|NZDCAD
|500
|AUDNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|34K
|AUDNZD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +988.24 USD
Худший трейд: -177 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +32.04 USD
Макс. убыток в серии: -998.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.72 × 64
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 163
|
ICMarketsSC-Live18
|1.08 × 65
|
Weltrade-Live
|5.92 × 145
|
TitanFX-04
|7.26 × 38
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
64
99%
1 811
73%
100%
1.72
0.88
USD
USD
77%
1:500