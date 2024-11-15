СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ICMarkets 3000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 3000 USD

Minh Hau Luong
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 53%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 811
Прибыльных трейдов:
1 336 (73.77%)
Убыточных трейдов:
475 (26.23%)
Лучший трейд:
988.24 USD
Худший трейд:
-177.22 USD
Общая прибыль:
3 771.43 USD (230 792 pips)
Общий убыток:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (32.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 278.14 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
54.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
865 (47.76%)
Коротких трейдов:
946 (52.24%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
2.82 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-998.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-998.64 USD (11)
Прирост в месяц:
0.93%
Годовой прогноз:
11.87%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
456.14 USD
Максимальная:
998.64 USD (28.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.19% (998.64 USD)
По эквити:
76.53% (2 711.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1307
NZDCAD 500
AUDNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 399
AUDNZD 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 34K
NZDCAD 34K
AUDNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +988.24 USD
Худший трейд: -177 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +32.04 USD
Макс. убыток в серии: -998.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.72 × 64
ICMarkets-Live22
0.74 × 163
ICMarketsSC-Live18
1.08 × 65
Weltrade-Live
5.92 × 145
TitanFX-04
7.26 × 38
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
13.50 × 12
Нет отзывов
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.12 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.16 11:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.15 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.