Minh Hau Luong

ICMarkets 3000 USD

Minh Hau Luong
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 53%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 811
Transacciones Rentables:
1 336 (73.77%)
Transacciones Irrentables:
475 (26.23%)
Mejor transacción:
988.24 USD
Peor transacción:
-177.22 USD
Beneficio Bruto:
3 771.43 USD (230 792 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (32.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 278.14 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.19%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.59
Transacciones Largas:
865 (47.76%)
Transacciones Cortas:
946 (52.24%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
2.82 USD
Pérdidas medias:
-4.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-998.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-998.64 USD (11)
Crecimiento al mes:
0.88%
Pronóstico anual:
11.87%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
456.14 USD
Máxima:
998.64 USD (28.19%)
Reducción relativa:
De balance:
28.19% (998.64 USD)
De fondos:
76.53% (2 711.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 1307
NZDCAD 500
AUDNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 399
AUDNZD 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 34K
NZDCAD 34K
AUDNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +988.24 USD
Peor transacción: -177 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +32.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -998.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.72 × 64
ICMarkets-Live22
0.74 × 163
ICMarketsSC-Live18
1.08 × 65
Weltrade-Live
5.92 × 145
TitanFX-04
7.26 × 38
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
13.50 × 12
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.12 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.16 11:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.15 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
