- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 811
Transacciones Rentables:
1 336 (73.77%)
Transacciones Irrentables:
475 (26.23%)
Mejor transacción:
988.24 USD
Peor transacción:
-177.22 USD
Beneficio Bruto:
3 771.43 USD (230 792 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (32.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 278.14 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.19%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.59
Transacciones Largas:
865 (47.76%)
Transacciones Cortas:
946 (52.24%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
2.82 USD
Pérdidas medias:
-4.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-998.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-998.64 USD (11)
Crecimiento al mes:
0.88%
Pronóstico anual:
11.87%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
456.14 USD
Máxima:
998.64 USD (28.19%)
Reducción relativa:
De balance:
28.19% (998.64 USD)
De fondos:
76.53% (2 711.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1307
|NZDCAD
|500
|AUDNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|34K
|AUDNZD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +988.24 USD
Peor transacción: -177 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +32.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -998.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.72 × 64
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 163
|
ICMarketsSC-Live18
|1.08 × 65
|
Weltrade-Live
|5.92 × 145
|
TitanFX-04
|7.26 × 38
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
