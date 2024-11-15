- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 570
Profit Trade:
1 158 (73.75%)
Loss Trade:
412 (26.24%)
Best Trade:
988.24 USD
Worst Trade:
-177.22 USD
Profitto lordo:
3 465.26 USD (200 074 pips)
Perdita lorda:
-2 052.34 USD (148 407 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (32.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 278.14 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
54.19%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
770 (49.04%)
Short Trade:
800 (50.96%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-998.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-998.64 USD (11)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
456.14 USD
Massimale:
998.64 USD (28.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.19% (998.64 USD)
Per equità:
76.53% (2 711.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1135
|NZDCAD
|435
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|353
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|25K
|NZDCAD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +988.24 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +32.04 USD
Massima perdita consecutiva: -998.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.92 × 26
|
ICMarkets-Live20
|1.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 2
|
Weltrade-Live
|4.47 × 59
|
TitanFX-04
|7.54 × 28
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
