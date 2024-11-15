SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ICMarkets 3000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 3000 USD

Minh Hau Luong
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 47%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 570
Profit Trade:
1 158 (73.75%)
Loss Trade:
412 (26.24%)
Best Trade:
988.24 USD
Worst Trade:
-177.22 USD
Profitto lordo:
3 465.26 USD (200 074 pips)
Perdita lorda:
-2 052.34 USD (148 407 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (32.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 278.14 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
54.19%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
770 (49.04%)
Short Trade:
800 (50.96%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-998.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-998.64 USD (11)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
456.14 USD
Massimale:
998.64 USD (28.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.19% (998.64 USD)
Per equità:
76.53% (2 711.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1135
NZDCAD 435
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 353
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +988.24 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +32.04 USD
Massima perdita consecutiva: -998.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.92 × 26
ICMarkets-Live20
1.03 × 32
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 2
Weltrade-Live
4.47 × 59
TitanFX-04
7.54 × 28
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
13.50 × 12
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.12 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.16 11:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.15 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICMarkets 3000 USD
30USD al mese
47%
0
0
USD
4.4K
USD
52
99%
1 570
73%
100%
1.68
0.90
USD
77%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.