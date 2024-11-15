리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live22 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 ICMarkets-Live20 0.72 × 64 ICMarkets-Live22 0.74 × 163 ICMarketsSC-Live18 1.08 × 65 Weltrade-Live 5.92 × 145 TitanFX-04 7.26 × 38 Axi-US06-Live 8.51 × 51 RoboForex-ProCent-5 13.50 × 12