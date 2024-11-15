SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ICMarkets 3000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 3000 USD

Minh Hau Luong
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 53%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 811
Negociações com lucro:
1 336 (73.77%)
Negociações com perda:
475 (26.23%)
Melhor negociação:
988.24 USD
Pior negociação:
-177.22 USD
Lucro bruto:
3 771.43 USD (230 792 pips)
Perda bruta:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (32.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 278.14 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
54.19%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
865 (47.76%)
Negociações curtas:
946 (52.24%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
2.82 USD
Perda média:
-4.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-998.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-998.64 USD (11)
Crescimento mensal:
0.87%
Previsão anual:
11.87%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
456.14 USD
Máximo:
998.64 USD (28.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.19% (998.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.53% (2 711.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 1307
NZDCAD 500
AUDNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 399
AUDNZD 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 34K
NZDCAD 34K
AUDNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +988.24 USD
Pior negociação: -177 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +32.04 USD
Máxima perda consecutiva: -998.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.72 × 64
ICMarkets-Live22
0.74 × 163
ICMarketsSC-Live18
1.08 × 65
Weltrade-Live
5.92 × 145
TitanFX-04
7.26 × 38
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
13.50 × 12
Sem comentários
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.12 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.16 11:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.15 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ICMarkets 3000 USD
30 USD por mês
53%
0
0
USD
4.6K
USD
64
99%
1 811
73%
100%
1.72
0.88
USD
77%
1:500
