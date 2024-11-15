- Crescimento
Negociações:
1 811
Negociações com lucro:
1 336 (73.77%)
Negociações com perda:
475 (26.23%)
Melhor negociação:
988.24 USD
Pior negociação:
-177.22 USD
Lucro bruto:
3 771.43 USD (230 792 pips)
Perda bruta:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (32.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 278.14 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
54.19%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
865 (47.76%)
Negociações curtas:
946 (52.24%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
2.82 USD
Perda média:
-4.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-998.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-998.64 USD (11)
Crescimento mensal:
0.87%
Previsão anual:
11.87%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
456.14 USD
Máximo:
998.64 USD (28.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.19% (998.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.53% (2 711.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1307
|NZDCAD
|500
|AUDNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|34K
|AUDNZD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +988.24 USD
Pior negociação: -177 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +32.04 USD
Máxima perda consecutiva: -998.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.72 × 64
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 163
|
ICMarketsSC-Live18
|1.08 × 65
|
Weltrade-Live
|5.92 × 145
|
TitanFX-04
|7.26 × 38
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
