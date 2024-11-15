SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICMarkets 3000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 3000 USD

Minh Hau Luong
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 47%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 569
Bénéfice trades:
1 157 (73.74%)
Perte trades:
412 (26.26%)
Meilleure transaction:
988.24 USD
Pire transaction:
-177.22 USD
Bénéfice brut:
3 464.66 USD (199 976 pips)
Perte brute:
-2 052.34 USD (148 407 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (32.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 278.14 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
54.19%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.41
Longs trades:
770 (49.08%)
Courts trades:
799 (50.92%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
2.99 USD
Perte moyenne:
-4.98 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-998.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-998.64 USD (11)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
29.71%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
456.14 USD
Maximal:
998.64 USD (28.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.19% (998.64 USD)
Par fonds propres:
76.53% (2 711.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1134
NZDCAD 435
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 353
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 24K
NZDCAD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +988.24 USD
Pire transaction: -177 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +32.04 USD
Perte consécutive maximale: -998.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.92 × 26
ICMarkets-Live20
1.03 × 32
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 2
Weltrade-Live
4.47 × 59
TitanFX-04
7.54 × 28
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
13.50 × 12
Aucun avis
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.12 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.16 11:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.15 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
