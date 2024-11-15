Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.92 × 26 ICMarkets-Live20 1.03 × 32 ICMarketsSC-Live18 2.00 × 2 Weltrade-Live 4.47 × 59 TitanFX-04 7.54 × 28 Axi-US06-Live 8.51 × 51 RoboForex-ProCent-5 13.50 × 12 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou