SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ICMarkets 3000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 3000 USD

Minh Hau Luong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 53%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 811
Gewinntrades:
1 336 (73.77%)
Verlusttrades:
475 (26.23%)
Bester Trade:
988.24 USD
Schlechtester Trade:
-177.22 USD
Bruttoprofit:
3 771.43 USD (230 792 pips)
Bruttoverlust:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (32.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 278.14 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
54.19%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
865 (47.76%)
Short-Positionen:
946 (52.24%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-998.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-998.64 USD (11)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Jahresprognose:
11.87%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
456.14 USD
Maximaler:
998.64 USD (28.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.19% (998.64 USD)
Kapital:
76.53% (2 711.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 1307
NZDCAD 500
AUDNZD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 399
AUDNZD 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 34K
NZDCAD 34K
AUDNZD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +988.24 USD
Schlechtester Trade: -177 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -998.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.72 × 64
ICMarkets-Live22
0.74 × 163
ICMarketsSC-Live18
1.08 × 65
Weltrade-Live
5.92 × 145
TitanFX-04
7.26 × 38
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
13.50 × 12
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.12 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.16 11:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.15 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ICMarkets 3000 USD
30 USD pro Monat
53%
0
0
USD
4.6K
USD
64
99%
1 811
73%
100%
1.72
0.88
USD
77%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.