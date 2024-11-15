- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 811
Gewinntrades:
1 336 (73.77%)
Verlusttrades:
475 (26.23%)
Bester Trade:
988.24 USD
Schlechtester Trade:
-177.22 USD
Bruttoprofit:
3 771.43 USD (230 792 pips)
Bruttoverlust:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (32.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 278.14 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
54.19%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
865 (47.76%)
Short-Positionen:
946 (52.24%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-998.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-998.64 USD (11)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Jahresprognose:
11.87%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
456.14 USD
Maximaler:
998.64 USD (28.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.19% (998.64 USD)
Kapital:
76.53% (2 711.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1307
|NZDCAD
|500
|AUDNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|34K
|AUDNZD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +988.24 USD
Schlechtester Trade: -177 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -998.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.72 × 64
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 163
|
ICMarketsSC-Live18
|1.08 × 65
|
Weltrade-Live
|5.92 × 145
|
TitanFX-04
|7.26 × 38
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
53%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
64
99%
1 811
73%
100%
1.72
0.88
USD
USD
77%
1:500