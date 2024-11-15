- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 811
盈利交易:
1 336 (73.77%)
亏损交易:
475 (26.23%)
最好交易:
988.24 USD
最差交易:
-177.22 USD
毛利:
3 771.43 USD (230 792 pips)
毛利亏损:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
最大连续赢利:
46 (32.04 USD)
最大连续盈利:
1 278.14 USD (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
54.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.59
长期交易:
865 (47.76%)
短期交易:
946 (52.24%)
利润因子:
1.73
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
2.82 USD
平均损失:
-4.59 USD
最大连续失误:
11 (-998.64 USD)
最大连续亏损:
-998.64 USD (11)
每月增长:
0.89%
年度预测:
11.87%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
456.14 USD
最大值:
998.64 USD (28.19%)
相对跌幅:
结余:
28.19% (998.64 USD)
净值:
76.53% (2 711.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1307
|NZDCAD
|500
|AUDNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|34K
|AUDNZD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.72 × 64
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 163
|
ICMarketsSC-Live18
|1.08 × 65
|
Weltrade-Live
|5.92 × 145
|
TitanFX-04
|7.26 × 38
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
53%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
64
99%
1 811
73%
100%
1.72
0.88
USD
USD
77%
1:500