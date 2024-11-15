いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live22 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 ICMarkets-Live20 0.72 × 64 ICMarkets-Live22 0.74 × 163 ICMarketsSC-Live18 1.08 × 65 Weltrade-Live 5.92 × 145 TitanFX-04 7.26 × 38 Axi-US06-Live 8.51 × 51 RoboForex-ProCent-5 13.50 × 12 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは