トレード:
1 811
利益トレード:
1 336 (73.77%)
損失トレード:
475 (26.23%)
ベストトレード:
988.24 USD
最悪のトレード:
-177.22 USD
総利益:
3 771.43 USD (230 792 pips)
総損失:
-2 180.41 USD (163 803 pips)
最大連続の勝ち:
46 (32.04 USD)
最大連続利益:
1 278.14 USD (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
54.19%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
865 (47.76%)
短いトレード:
946 (52.24%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
2.82 USD
平均損失:
-4.59 USD
最大連続の負け:
11 (-998.64 USD)
最大連続損失:
-998.64 USD (11)
月間成長:
0.87%
年間予想:
11.87%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
456.14 USD
最大の:
998.64 USD (28.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.19% (998.64 USD)
エクイティによる:
76.53% (2 711.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1307
|NZDCAD
|500
|AUDNZD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|34K
|AUDNZD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.72 × 64
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 163
|
ICMarketsSC-Live18
|1.08 × 65
|
Weltrade-Live
|5.92 × 145
|
TitanFX-04
|7.26 × 38
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
レビューなし
