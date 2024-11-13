- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
601
Kârla kapanan işlemler:
251 (41.76%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (58.24%)
En iyi işlem:
596.50 USD
En kötü işlem:
-719.00 USD
Brüt kâr:
35 434.29 USD (555 103 pips)
Brüt zarar:
-40 644.56 USD (610 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (647.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 429.94 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
52.84%
Maks. mevduat yükü:
5.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
366 (60.90%)
Satış işlemleri:
235 (39.10%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-8.67 USD
Ortalama kâr:
141.17 USD
Ortalama zarar:
-116.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 156.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 156.34 USD (12)
Aylık büyüme:
-14.39%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 461.95 USD
Maksimum:
5 529.25 USD (27.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.50% (5 277.17 USD)
Varlığa göre:
5.03% (861.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|426
|NQ100.R
|53
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
|GBPJPY
|14
|CL.R
|14
|SP500.R
|8
|DJ30.R
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3.2K
|NQ100.R
|-1.5K
|GBPUSD
|292
|EURUSD
|153
|USDJPY
|-70
|GBPJPY
|39
|CL.R
|-401
|SP500.R
|-188
|DJ30.R
|-48
|USDCAD
|21
|EURJPY
|-113
|CADJPY
|141
|AUDUSD
|-120
|CHFJPY
|74
|NZDJPY
|-104
|AUDCAD
|-26
|NZDUSD
|-83
|EURAUD
|-95
|GBPNZD
|45
|GBPCAD
|-33
|EURNZD
|-42
|USDCHF
|38
|EURCHF
|-42
|EURGBP
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-21K
|NQ100.R
|-29K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|489
|GBPJPY
|1.3K
|CL.R
|-317
|SP500.R
|-8.6K
|DJ30.R
|-406
|USDCAD
|541
|EURJPY
|-501
|CADJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|715
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|-315
|NZDUSD
|-374
|EURAUD
|-899
|GBPNZD
|429
|GBPCAD
|-449
|EURNZD
|-699
|USDCHF
|350
|EURCHF
|-349
|EURGBP
|-149
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +596.50 USD
En kötü işlem: -719 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +647.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 156.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
USD
383
USD
USD
53
0%
601
41%
53%
0.87
-8.67
USD
USD
37%
1:50