SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Friman Sum Edang
Tenten Firmansyah

Friman Sum Edang

Tenten Firmansyah
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -36%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
601
Kârla kapanan işlemler:
251 (41.76%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (58.24%)
En iyi işlem:
596.50 USD
En kötü işlem:
-719.00 USD
Brüt kâr:
35 434.29 USD (555 103 pips)
Brüt zarar:
-40 644.56 USD (610 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (647.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 429.94 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
52.84%
Maks. mevduat yükü:
5.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
366 (60.90%)
Satış işlemleri:
235 (39.10%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-8.67 USD
Ortalama kâr:
141.17 USD
Ortalama zarar:
-116.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 156.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 156.34 USD (12)
Aylık büyüme:
-14.39%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 461.95 USD
Maksimum:
5 529.25 USD (27.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.50% (5 277.17 USD)
Varlığa göre:
5.03% (861.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 426
NQ100.R 53
GBPUSD 17
EURUSD 16
USDJPY 14
GBPJPY 14
CL.R 14
SP500.R 8
DJ30.R 7
USDCAD 6
EURJPY 4
CADJPY 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
USDCHF 1
EURCHF 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.2K
NQ100.R -1.5K
GBPUSD 292
EURUSD 153
USDJPY -70
GBPJPY 39
CL.R -401
SP500.R -188
DJ30.R -48
USDCAD 21
EURJPY -113
CADJPY 141
AUDUSD -120
CHFJPY 74
NZDJPY -104
AUDCAD -26
NZDUSD -83
EURAUD -95
GBPNZD 45
GBPCAD -33
EURNZD -42
USDCHF 38
EURCHF -42
EURGBP -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -21K
NQ100.R -29K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2K
USDJPY 489
GBPJPY 1.3K
CL.R -317
SP500.R -8.6K
DJ30.R -406
USDCAD 541
EURJPY -501
CADJPY 1.2K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY 715
NZDJPY -1.5K
AUDCAD -315
NZDUSD -374
EURAUD -899
GBPNZD 429
GBPCAD -449
EURNZD -699
USDCHF 350
EURCHF -349
EURGBP -149
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +596.50 USD
En kötü işlem: -719 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +647.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 156.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
312 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.08 16:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 10:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.13 09:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Friman Sum Edang
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
383
USD
53
0%
601
41%
53%
0.87
-8.67
USD
37%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.