Negociações:
677
Negociações com lucro:
285 (42.09%)
Negociações com perda:
392 (57.90%)
Melhor negociação:
596.50 USD
Pior negociação:
-719.00 USD
Lucro bruto:
36 257.13 USD (638 109 pips)
Perda bruta:
-41 504.08 USD (696 178 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (647.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 429.94 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
46.67%
Depósito máximo carregado:
7.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
412 (60.86%)
Negociações curtas:
265 (39.14%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-7.75 USD
Lucro médio:
127.22 USD
Perda média:
-105.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 156.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 156.34 USD (12)
Crescimento mensal:
-14.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 461.95 USD
Máximo:
5 529.25 USD (27.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.55% (5 380.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (20.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|501
|NQ100.R
|53
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|16
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|14
|CL.R
|14
|SP500.R
|8
|DJ30.R
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-3.2K
|NQ100.R
|-1.5K
|GBPUSD
|292
|EURUSD
|153
|GBPJPY
|36
|USDJPY
|-70
|CL.R
|-401
|SP500.R
|-188
|DJ30.R
|-48
|USDCAD
|21
|EURJPY
|-113
|CADJPY
|141
|AUDUSD
|-120
|CHFJPY
|74
|NZDJPY
|-104
|AUDCAD
|-26
|NZDUSD
|-83
|EURAUD
|-95
|GBPNZD
|45
|GBPCAD
|-33
|EURNZD
|-42
|USDCHF
|38
|EURCHF
|-42
|EURGBP
|-21
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-29K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2K
|GBPJPY
|787
|USDJPY
|489
|CL.R
|-317
|SP500.R
|-8.6K
|DJ30.R
|-406
|USDCAD
|541
|EURJPY
|-501
|CADJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|715
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|-315
|NZDUSD
|-374
|EURAUD
|-899
|GBPNZD
|429
|GBPCAD
|-449
|EURNZD
|-699
|USDCHF
|350
|EURCHF
|-349
|EURGBP
|-149
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +596.50 USD
Pior negociação: -719 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +647.11 USD
Máxima perda consecutiva: -3 156.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
