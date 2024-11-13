СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Friman Sum Edang
Tenten Firmansyah

Friman Sum Edang

Tenten Firmansyah
0 отзывов
66 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -44%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
675
Прибыльных трейдов:
284 (42.07%)
Убыточных трейдов:
391 (57.93%)
Лучший трейд:
596.50 USD
Худший трейд:
-719.00 USD
Общая прибыль:
36 227.33 USD (635 109 pips)
Общий убыток:
-41 483.39 USD (694 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (647.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 429.94 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
46.67%
Макс. загрузка депозита:
7.51%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.95
Длинных трейдов:
411 (60.89%)
Коротких трейдов:
264 (39.11%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-7.79 USD
Средняя прибыль:
127.56 USD
Средний убыток:
-106.10 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 156.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 156.34 USD (12)
Прирост в месяц:
-24.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 461.95 USD
Максимальная:
5 529.25 USD (27.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.55% (5 380.02 USD)
По эквити:
6.24% (20.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 499
NQ100.R 53
GBPUSD 17
EURUSD 16
GBPJPY 15
USDJPY 14
CL.R 14
SP500.R 8
DJ30.R 7
USDCAD 6
EURJPY 4
CADJPY 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
USDCHF 1
EURCHF 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3.2K
NQ100.R -1.5K
GBPUSD 292
EURUSD 153
GBPJPY 36
USDJPY -70
CL.R -401
SP500.R -188
DJ30.R -48
USDCAD 21
EURJPY -113
CADJPY 141
AUDUSD -120
CHFJPY 74
NZDJPY -104
AUDCAD -26
NZDUSD -83
EURAUD -95
GBPNZD 45
GBPCAD -33
EURNZD -42
USDCHF 38
EURCHF -42
EURGBP -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -24K
NQ100.R -29K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2K
GBPJPY 787
USDJPY 489
CL.R -317
SP500.R -8.6K
DJ30.R -406
USDCAD 541
EURJPY -501
CADJPY 1.2K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY 715
NZDJPY -1.5K
AUDCAD -315
NZDUSD -374
EURAUD -899
GBPNZD 429
GBPCAD -449
EURNZD -699
USDCHF 350
EURCHF -349
EURGBP -149
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +596.50 USD
Худший трейд: -719 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +647.11 USD
Макс. убыток в серии: -3 156.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
еще 318...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Friman Sum Edang
30 USD в месяц
-44%
0
0
USD
337
USD
66
0%
675
42%
47%
0.87
-7.79
USD
54%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.