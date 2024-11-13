- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
601
Profit Trade:
251 (41.76%)
Loss Trade:
350 (58.24%)
Best Trade:
596.50 USD
Worst Trade:
-719.00 USD
Profitto lordo:
35 434.29 USD (555 103 pips)
Perdita lorda:
-40 644.56 USD (610 967 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (647.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 429.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
52.84%
Massimo carico di deposito:
5.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
366 (60.90%)
Short Trade:
235 (39.10%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-8.67 USD
Profitto medio:
141.17 USD
Perdita media:
-116.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 156.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 156.34 USD (12)
Crescita mensile:
-14.39%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 461.95 USD
Massimale:
5 529.25 USD (27.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.50% (5 277.17 USD)
Per equità:
5.03% (861.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|426
|NQ100.R
|53
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
|GBPJPY
|14
|CL.R
|14
|SP500.R
|8
|DJ30.R
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3.2K
|NQ100.R
|-1.5K
|GBPUSD
|292
|EURUSD
|153
|USDJPY
|-70
|GBPJPY
|39
|CL.R
|-401
|SP500.R
|-188
|DJ30.R
|-48
|USDCAD
|21
|EURJPY
|-113
|CADJPY
|141
|AUDUSD
|-120
|CHFJPY
|74
|NZDJPY
|-104
|AUDCAD
|-26
|NZDUSD
|-83
|EURAUD
|-95
|GBPNZD
|45
|GBPCAD
|-33
|EURNZD
|-42
|USDCHF
|38
|EURCHF
|-42
|EURGBP
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-21K
|NQ100.R
|-29K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|489
|GBPJPY
|1.3K
|CL.R
|-317
|SP500.R
|-8.6K
|DJ30.R
|-406
|USDCAD
|541
|EURJPY
|-501
|CADJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|715
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|-315
|NZDUSD
|-374
|EURAUD
|-899
|GBPNZD
|429
|GBPCAD
|-449
|EURNZD
|-699
|USDCHF
|350
|EURCHF
|-349
|EURGBP
|-149
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +596.50 USD
Worst Trade: -719 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +647.11 USD
Massima perdita consecutiva: -3 156.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-36%
0
0
USD
USD
383
USD
USD
53
0%
601
41%
53%
0.87
-8.67
USD
USD
37%
1:50