Tenten Firmansyah

Friman Sum Edang

Tenten Firmansyah
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
601
Profit Trade:
251 (41.76%)
Loss Trade:
350 (58.24%)
Best Trade:
596.50 USD
Worst Trade:
-719.00 USD
Profitto lordo:
35 434.29 USD (555 103 pips)
Perdita lorda:
-40 644.56 USD (610 967 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (647.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 429.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
52.84%
Massimo carico di deposito:
5.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
366 (60.90%)
Short Trade:
235 (39.10%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-8.67 USD
Profitto medio:
141.17 USD
Perdita media:
-116.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 156.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 156.34 USD (12)
Crescita mensile:
-14.39%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 461.95 USD
Massimale:
5 529.25 USD (27.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.50% (5 277.17 USD)
Per equità:
5.03% (861.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 426
NQ100.R 53
GBPUSD 17
EURUSD 16
USDJPY 14
GBPJPY 14
CL.R 14
SP500.R 8
DJ30.R 7
USDCAD 6
EURJPY 4
CADJPY 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
USDCHF 1
EURCHF 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.2K
NQ100.R -1.5K
GBPUSD 292
EURUSD 153
USDJPY -70
GBPJPY 39
CL.R -401
SP500.R -188
DJ30.R -48
USDCAD 21
EURJPY -113
CADJPY 141
AUDUSD -120
CHFJPY 74
NZDJPY -104
AUDCAD -26
NZDUSD -83
EURAUD -95
GBPNZD 45
GBPCAD -33
EURNZD -42
USDCHF 38
EURCHF -42
EURGBP -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -21K
NQ100.R -29K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2K
USDJPY 489
GBPJPY 1.3K
CL.R -317
SP500.R -8.6K
DJ30.R -406
USDCAD 541
EURJPY -501
CADJPY 1.2K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY 715
NZDJPY -1.5K
AUDCAD -315
NZDUSD -374
EURAUD -899
GBPNZD 429
GBPCAD -449
EURNZD -699
USDCHF 350
EURCHF -349
EURGBP -149
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +596.50 USD
Worst Trade: -719 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +647.11 USD
Massima perdita consecutiva: -3 156.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.08 16:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 10:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.13 09:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Friman Sum Edang
30USD al mese
-36%
0
0
USD
383
USD
53
0%
601
41%
53%
0.87
-8.67
USD
37%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.