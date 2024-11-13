- 자본
- 축소
트레이드:
689
이익 거래:
290 (42.08%)
손실 거래:
399 (57.91%)
최고의 거래:
596.50 USD
최악의 거래:
-719.00 USD
총 수익:
36 406.33 USD (653 128 pips)
총 손실:
-41 655.53 USD (711 183 pips)
연속 최대 이익:
11 (647.11 USD)
연속 최대 이익:
1 429.94 USD (4)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
46.67%
최대 입금량:
7.51%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.95
롱(주식매수):
420 (60.96%)
숏(주식차입매도):
269 (39.04%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-7.62 USD
평균 이익:
125.54 USD
평균 손실:
-104.40 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 156.34 USD)
연속 최대 손실:
-3 156.34 USD (12)
월별 성장률:
-11.93%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 461.95 USD
최대한의:
5 529.25 USD (27.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.55% (5 380.02 USD)
자본금별:
6.24% (20.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|513
|NQ100.R
|53
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|16
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|14
|CL.R
|14
|SP500.R
|8
|DJ30.R
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-3.2K
|NQ100.R
|-1.5K
|GBPUSD
|292
|EURUSD
|153
|GBPJPY
|36
|USDJPY
|-70
|CL.R
|-401
|SP500.R
|-188
|DJ30.R
|-48
|USDCAD
|21
|EURJPY
|-113
|CADJPY
|141
|AUDUSD
|-120
|CHFJPY
|74
|NZDJPY
|-104
|AUDCAD
|-26
|NZDUSD
|-83
|EURAUD
|-95
|GBPNZD
|45
|GBPCAD
|-33
|EURNZD
|-42
|USDCHF
|38
|EURCHF
|-42
|EURGBP
|-21
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-29K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2K
|GBPJPY
|787
|USDJPY
|489
|CL.R
|-317
|SP500.R
|-8.6K
|DJ30.R
|-406
|USDCAD
|541
|EURJPY
|-501
|CADJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|715
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|-315
|NZDUSD
|-374
|EURAUD
|-899
|GBPNZD
|429
|GBPCAD
|-449
|EURNZD
|-699
|USDCHF
|350
|EURCHF
|-349
|EURGBP
|-149
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +596.50 USD
최악의 거래: -719 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +647.11 USD
연속 최대 손실: -3 156.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
3TGFX-Main
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
QTrade-Server
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-43%
0
0
USD
USD
344
USD
USD
68
0%
689
42%
47%
0.87
-7.62
USD
USD
54%
1:50