시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Friman Sum Edang
Tenten Firmansyah

Friman Sum Edang

Tenten Firmansyah
0 리뷰
68
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -43%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
689
이익 거래:
290 (42.08%)
손실 거래:
399 (57.91%)
최고의 거래:
596.50 USD
최악의 거래:
-719.00 USD
총 수익:
36 406.33 USD (653 128 pips)
총 손실:
-41 655.53 USD (711 183 pips)
연속 최대 이익:
11 (647.11 USD)
연속 최대 이익:
1 429.94 USD (4)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
46.67%
최대 입금량:
7.51%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.95
롱(주식매수):
420 (60.96%)
숏(주식차입매도):
269 (39.04%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-7.62 USD
평균 이익:
125.54 USD
평균 손실:
-104.40 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 156.34 USD)
연속 최대 손실:
-3 156.34 USD (12)
월별 성장률:
-11.93%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 461.95 USD
최대한의:
5 529.25 USD (27.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.55% (5 380.02 USD)
자본금별:
6.24% (20.03 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 513
NQ100.R 53
GBPUSD 17
EURUSD 16
GBPJPY 15
USDJPY 14
CL.R 14
SP500.R 8
DJ30.R 7
USDCAD 6
EURJPY 4
CADJPY 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
USDCHF 1
EURCHF 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -3.2K
NQ100.R -1.5K
GBPUSD 292
EURUSD 153
GBPJPY 36
USDJPY -70
CL.R -401
SP500.R -188
DJ30.R -48
USDCAD 21
EURJPY -113
CADJPY 141
AUDUSD -120
CHFJPY 74
NZDJPY -104
AUDCAD -26
NZDUSD -83
EURAUD -95
GBPNZD 45
GBPCAD -33
EURNZD -42
USDCHF 38
EURCHF -42
EURGBP -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -29K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2K
GBPJPY 787
USDJPY 489
CL.R -317
SP500.R -8.6K
DJ30.R -406
USDCAD 541
EURJPY -501
CADJPY 1.2K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY 715
NZDJPY -1.5K
AUDCAD -315
NZDUSD -374
EURAUD -899
GBPNZD 429
GBPCAD -449
EURNZD -699
USDCHF 350
EURCHF -349
EURGBP -149
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +596.50 USD
최악의 거래: -719 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +647.11 USD
연속 최대 손실: -3 156.34 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
319 더...
리뷰 없음
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.