Signale / MetaTrader 4 / Friman Sum Edang
Tenten Firmansyah

Friman Sum Edang

Tenten Firmansyah
0 Bewertungen
66 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -33%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
679
Gewinntrades:
287 (42.26%)
Verlusttrades:
392 (57.73%)
Bester Trade:
596.50 USD
Schlechtester Trade:
-719.00 USD
Bruttoprofit:
36 316.73 USD (644 109 pips)
Bruttoverlust:
-41 504.08 USD (696 178 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (647.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 429.94 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
46.67%
Max deposit load:
7.51%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.94
Long-Positionen:
412 (60.68%)
Short-Positionen:
267 (39.32%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
126.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-105.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-3 156.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 156.34 USD (12)
Wachstum pro Monat :
5.02%
Jahresprognose:
60.90%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 461.95 USD
Maximaler:
5 529.25 USD (27.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.55% (5 380.02 USD)
Kapital:
6.24% (20.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 503
NQ100.R 53
GBPUSD 17
EURUSD 16
GBPJPY 15
USDJPY 14
CL.R 14
SP500.R 8
DJ30.R 7
USDCAD 6
EURJPY 4
CADJPY 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
USDCHF 1
EURCHF 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -3.1K
NQ100.R -1.5K
GBPUSD 292
EURUSD 153
GBPJPY 36
USDJPY -70
CL.R -401
SP500.R -188
DJ30.R -48
USDCAD 21
EURJPY -113
CADJPY 141
AUDUSD -120
CHFJPY 74
NZDJPY -104
AUDCAD -26
NZDUSD -83
EURAUD -95
GBPNZD 45
GBPCAD -33
EURNZD -42
USDCHF 38
EURCHF -42
EURGBP -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
NQ100.R -29K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2K
GBPJPY 787
USDJPY 489
CL.R -317
SP500.R -8.6K
DJ30.R -406
USDCAD 541
EURJPY -501
CADJPY 1.2K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY 715
NZDJPY -1.5K
AUDCAD -315
NZDUSD -374
EURAUD -899
GBPNZD 429
GBPCAD -449
EURNZD -699
USDCHF 350
EURCHF -349
EURGBP -149
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +596.50 USD
Schlechtester Trade: -719 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +647.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 156.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
noch 318 ...
Keine Bewertungen
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Friman Sum Edang
30 USD pro Monat
-33%
0
0
USD
406
USD
66
0%
679
42%
47%
0.87
-7.64
USD
54%
1:50
Kopieren

